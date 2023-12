Domenica la Maratonina dell’Olio DOP a Canino: sport, territorio e eccellenze locali

La XV edizione della Maratonina dell’Olio DOP si svolgerà domenica 3 dicembre 2023 a Canino (VT), organizzata dall’ASD Runners Canino in collaborazione con il Comune locale. L’evento, atteso da oltre 600 partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia, non è solo una gara podistica di 10 km ma anche un’opportunità per promuovere e valorizzare il territorio, intitolando la competizione all’olio extravergine di oliva di Canino a marchio DOP.

Competizione, cultura e gusto locale

La manifestazione non si limita all’aspetto sportivo, ma celebra anche la cultura e la gastronomia locali. Gli atleti riceveranno, come parte del pacco gara, una bottiglia di olio extravergine di oliva di Canino DOP prodotta dall’Oleificio sociale cooperativo di Canino. Il ristoro finale offrirà delizie locali, inclusi prodotti vegani e per celiaci, tra cui la tipica bruschetta. La gara partirà da Piazza Valentini, attraverserà il centro storico, percorrerà le campagne tra uliveti centenari e concluderà con uno sprint finale in Corso Matteotti.

Valenza sociale e partecipazione inclusiva

La Maratonina dell’Olio DOP di Canino è anche un evento socialmente rilevante. Prima della gara competitiva, i ragazzi in carrozzina del Gruppo Podistico Rossini di San Giuliano Terme e altri gruppi parteciperanno, promuovendo l’inclusione. Tutti i partecipanti riceveranno un’originale medaglia in legno d’olivo raffigurante Luciano Bonaparte, Principe di Canino dal 1824 al 1840.

Presentazione e anteprima della Sagra dell’Olivo

Sabato 2 dicembre alle 17:00 presso il Teatro Comunale avrà luogo la presentazione dell’evento e delle associazioni di podisti provenienti da tutta Italia. Questa iniziativa, che unisce sport, inclusione e prodotti locali, anticipa la 63a Sagra dell’Olivo a Canino dall’8 al 10 dicembre. Oltre alla competizione, i ristoranti offriranno menù dedicati all’olio DOP e ai piatti tipici, mentre i visitatori potranno degustare le prelibatezze locali presso i caratteristici cantinoni.