domenicalmuseo: il 2 febbraio si entra gratis nei musei di tutta Italia

Da Brera a Pompei, dagli Uffizi al Colosseo: ingresso libero nei musei in tutta Italia con la #domenicalmuseo

Torna il 2 febbraio la #domenicalmuseo, reintrodotta e resa permanente dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa. L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo.