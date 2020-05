Dopo il lockdown, a Tarquinia anche Castra riparte: e ha in serbo un regalo speciale

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Castra torna all’opera: dopo il blocco da lockdown causa coronavirus, anche lo showroom di via Vincenzo Ferri ha riaperto ai battenti. E l’azienda non dimentica di coccolare i clienti con un regalo speciale.

Partiamo da questo: per chiunque completi un acquisto di almeno 100 euro, è pronta in omaggio la mascherina personalizzata ad uso medico, lavabile e certificata, di ottima qualità e per la massima sicurezza. La stessa sicurezza garantita negli spazi lavorativi dell’azienda, adattati secondo le nuove disposizioni.

“Peraltro, occuparci dei nostri spazi ci ha permesso di accorgerci di quanto possano essere diverse le esigenze dei nostri clienti”, raccontano dall’azienda.

“Ogni postazione di lavoro richiede un’attenzione specifica. – spiuegano – C’è chi desidera pannelli trasparenti per lasciare passare la luce o per la visibilità del cliente, chi invece un materiale opaco, chi separatori tra due o più poltrone perché i colleghi sono affiancati e non uno davanti l’altro. C’è chi desidera inserire i pannelli in modo armonico con l’arredamento ed il design… e preferisce scegliere tra diversi colori”.

“Ecco che allora abbiamo deciso di offrire tante diverse soluzioni. E per farlo abbiamo bisogno di confrontarci con i clienti e trovare insieme a loro l’opzione migliore. Durante la quarantena abbiamo attivato il servizio di Whatsapp Business, perchè whatsapp è ormai familiare a tutti e di facile utilizzo, e i clienti possono contattarci direttamente sul nostro numero,

il 392 9938 607 , per entrare in chat e parlare con noi”.