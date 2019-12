Dove guardare i fuochi d’artificio di Capodanno a Londra gratuitamente

Il 2019 volge agli sgoccioli, e per il Regno Unito sono stati 12 mesi febbrili, tra il frastuono di incertezza sulla Brexit, accesi discorsi sui cambiamenti climatici, polemiche reali e una delle elezioni generali più imprevedibili di questa generazione.

E come tradizione a Londra sta per concludersi con i fuochi d’artificio di Capodanno, destinati a essere una gradita distrazione nei confronti di tutto quello che è successo. Per vederli al meglio, è opportuno avventurarsi al freddo, perchè la televisione non rende mai loro sufficientemente giustizia.

I biglietti ufficiali per lo spettcaolo sono esauriti, ma ci sono molti spazi per godersi le celebrazioni a buon mercato. Anzi, addirittura gratis, considerando che si potrà anche usufruire del trasporto pubblico gratuito dalle 23.45 alle 4.30 su tutte le reti TfL.

Alexandra Palace

Si può iniziare il 2020 all’insegna del fitness, salendo sull’enorme collina di Ally Pally. È una pendenza notevole ma lo spettacolare skyline della città che attende in cima merita davvero il viaggio e la fatica. Chiunque vi sia già salito per Bonfire Night sa che una serie di altri spettacoli pirotecnici della città sono visibili dall’alto ed è uno spettacolo incantevole.

Metro più vicina: Alexandra Palace

Primrose Hill

A 76 metri di altezza, la cima di Primrose Hill offre viste quasi impareggiabili su tutta Londra. Consigliabile arrivare un po’ prima per godersi gli ultimi minuti del 2019 e vivere la capitale illuminata dopo il tramonto.

Metro più vicina: Chalk Farm, Camden

Parliament Hill e Hampstead Heath

C’è molto da fare a Parliament Hill il 31 dicembre. Non solo offre un’ottima visibilità di Londra, ma alcune persone portano autonomamente anche i propri fuochi d’artificio. Avventurandosi oltre fino a Hampstead Heath si trovano viste altrettanto mozzafiato dal suo punto di vista elevato.

Stazioni più vicine: Hampstead, Gospel Oak e Belsize Park

Hilly Fields

Ottimi punti panoramici sono a nord del fiume, come dimostra questo piccolo ritrovo a Brockley. Lo spazio verde si trova a 175 piedi sul livello del mare, rendendolo un ottimo punto di osservazione per fuochi d’artificio. Le strade che circondano la stazione della metropolitana di Crofton Park ospitano numerosi pub e bar.

Stazioni più vicine: stazione Ladywell e Crofton Park

I ponti di Londra

Non c’è alcuna garanzia che tutti i ponti di Londra siano sicuramente aperti, ma eventuali chiusure devono ancora essere confermate. Anche se possono essere estremamente affollati, Southwark Bridge e Millennium Bridge offrono viste chiare per tutta l’azione.

Lambeth Bridge e Vauxhall Bridge vantano un po ‘più di spazio di manovra, al costo di essere più lontani. Se scegliete queste soluzioni, copritevi bene.