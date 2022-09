Dramma a Blera per l’improvvisa morte di Ruben Ciarlanti: il cordoglio della Provincia di Viterbo

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

È con grandissimo dolore che l’amministrazione provinciale di Viterbo ha appreso della dolorosa scomparsa di Ruben Ciarlanti, figlio del Consigliere Provinciale e Vicesindaco di Blera Francesco Ciarlanti.

La morte di un giovane ragazzo rappresenta un dramma per tutti. Per i genitori, che amano incondizionatamente i propri figli. Per gli amici, cui viene meno un compagno di vita. Per la società, che ripiega proprio nei giovani le speranze per un futuro migliore.

Alla famiglia Ciarlanti e all’amico Francesco giungano quindi le mie più sincere e sentite condoglianze e quelle dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo.