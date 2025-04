È tornata la pizza della Pineta: nei weekend a Tarquinia Lido appuntamento in veranda!

È tornata la pizza della Pineta! A Tarquinia Lido si attende ancora che arrivi il caldo per iniziare a frequentare la spiaggia con più costanza, ma intanto un barlume d’estate già brilla: il punto di riferimento per gli amanti della pizza al taglio – proprio all’inizio del lungomare – ha riaperto i battenti lo scorso finesettimana. Facendo già sold out.

La pizza di Marina, infatti, è un must del Lido di Tarquinia, straconosciuta e strapprezzata da moltissimi tra tarquiniesi, villeggianti e visitatori: ancor meglio se gustata sulla veranda dello stabilimento balneare, che naturalmente affaccia sulla spiaggia e il mare in attesa di veder montati gli ombrelloni.

Dalla classica margherita ai gusti più tradizionali – boscaiola, zucchine, fiori e alici, diavola, patate ecc – oltre all’impasto che è il vero segreto della Pineta, la certezza di ingredienti di qualità e, per la verdura, anche a kilometro zero.

“Per ora siamo aperti nei weekend e nei giorni festivi e di ponte – spiega il boss Marco Marzi – oltre che, naturalmente, nei giorni della Fiera. Con l’avvio della stagione per pizza a tempo pieno e anche un bel po’ di musica”. Perchè, come tradizione delle serate estive alla Pineta, a breve sarà reso noto il programma de La Pineta in Rock, con i giovedì sera all’insegna della musica dei complessi selezionati con competenza e passione proprio da Marco. La Pineta è a Tarquinia Lido, Lungomare dei Tirreni, 7: pre prenotare è possibile contattare lo 0766 864 016 o il 348 852 9700.