Ecco il BONUS VISTA: A Tarquinia Foto Ottica Valerioti si prende cura delle famiglie

Anche quest’anno Foto Ottica Valerioti si prende cura delle famiglie.

Dall’inizio dell’anno scolastico e fino a tutto ottobre, mese della vista, anche per sostenere chi è già stato tartassato da tasse scolastiche, libri e corredi, il negozio di Corso Vittorio Emanuele, a Tarquinia, offre un secondo occhiale di cortesia gratuito a tutti gli studenti da 6 a 14 anni.

Ai loro familiari, invece, una lente omaggio di qualunque tipo e gradazione, compresi antiriflesso, fotocromia, varifocali, lantanio e quant’altro venga richiesto.

“Tutto ciò – spiegano da Foto Ottica Valerioti – sarà possibile con il sostegno delle migliori aziende italiane o tedesche che da sempre producono per noi lenti di eccellenza e che prontamente si sono offerte di sostenere noi e quindi i nostri clienti in questa incredibile iniziativa, che supera di gran lunga qualsiasi BONUS VISTA”.

“Inoltre – continuano da Foto Ottica Valerioti – l’accurato esame della vista eseguito presso la nostra sede sarà offerto gratuitamente anche a chi risultasse non aver bisogno di occhiali, perché crediamo nella prevenzione ed è per questo che stiamo studiando con i nostri partner anche la possibilità di fornire ai giovani miopi le lenti intelligenti per il controllo della miopia, che proiettano l’immagine sia centrale che periferica sulla retina e mai dietro, ad un prezzo accessibile a tutti”.

“Infine permetteremo a studenti, professionisti e primi presbiti di godersi una lente rilassante al costo di una lente comune. Perciò ti invitiamo a non mancare! Per nostra e vostra comodità vi suggeriamo di fissare un appuntamento. Vi ricordiamo che è attiva nel nostro negozio la raccolta di occhiali usati da donare al LIONS CLUBS sede di Tarquinia”.