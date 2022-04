Ecco quanto costa una casa in legno prefabbricata

Sei curioso di sapere quanto costa una casa in legno prefabbricata? Ritieni che una abitazione in legno sia troppo costosa? Persone che conosci ti hanno riferito che queste abitazioni abbiano prezzi elevati?

Nelle prossime righe cercheremo di fare chiarezza su tutti questi aspetti, affinché tu possa avere un’idea ben precisa per affrontare una spesa simile senza sorprese!

Quanto costa una casa in legno?

Le case in legno prefabbricate sono una soluzione abitativa molto attuale e sempre più persone le scelgono vivere al loro interno 365 giorni l’anno, perché tutto ciò?

Chiedendo quanto costa una casa in legno prefabbricata, stai già rispondendo, perlomeno in parte, alla domanda per cui molte persone scelgono queste soluzioni “green”, piuttosto che una casa in mattoni.

Infatti, il costo di una casa in legno è molto contenuto, rispetto ad una casa in mattoni, così come i tempi di costruzione.

Nel mercato è possibile trovare produttori affidabili, che permettono di concretizzare i tuoi sogni con meno di 25mila euro (con modifiche, infissi e montaggio inclusi!).

Sembra un sogno, non è vero?

Maestro Case

Maestro Case è una delle aziende leader nel mercato europeo per la produzione di edifici in legno: all’interno del loro catalogo è possibile scegliere tra diverse casette in legno, abitazioni, garage, gazebo e pergolati.

L’azienda va forte soprattutto per le case abitabili e, per fare un esempio, prendiamo in esempio il modello “Gandia”: si tratta di una soluzione abitabile sviluppata su due livelli, con una superficie calpestabile di 44 metri quadrati e numerose finestre, che illuminano gli ambienti in maniera del tutto naturale.

Gandia è ideale per due persone, poiché al secondo piano è possibile inserire una camera da letto, ed offre ogni comfort possibile.

Questo modello costa solo 23.495 € e nel prezzo sono incluse modifiche, montaggio ed infissi.

Nota molto importante: tieni presente che Maestro Case utilizza solo legno di prima scelta, proveniente da foreste europee ed a marchio “FSC”, ossia controllate e conformi alle norme.

Case in legno per ogni esigenza ed evenienza

Tuttavia, non esistono strutture standard, poiché è possibile scegliere tra tantissimi modelli, così come realizzarne uno su misura.

Se ti stai chiedendo quanto costa una casa in legno da mettere in giardino, devi sapere che il prezzo finale è nettamente inferiore a quello del modello Gandia, perché la struttura sarà molto più semplice (ad esempio, non sarà necessario svolgere tutto il lavoro per realizzare un bagno interno).

Analogamente, per costruzioni di grandi dimensioni, il prezzo sarà leggermente superiore rispetto il modello Gandia, ma non sarà mai uguale al prezzo di una costruzione in mattoni di pari dimensioni.

Infine, tieni presente che i tempi di costruzione di una casa in legno “brand new” si aggirano intorno ai sei mesi, una volta avviato il progetto, mentre l’installazione non dovrebbe impiegare più di una settimana o due (a seconda delle dimensioni e della complessità della struttura stessa).

Speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla fatidica domanda: “Quanto costa una casa in legno?”, cosicché tu possa avere un’idea per progettare la tua abitazione dei sogni, senza superare un budget che hai già stabilito.