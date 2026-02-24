Edilkamin a Progetto Fuoco 2026 con i nuovi prodotti firmati da Dalila Leone

C’è un momento, nelle grandi fiere di settore, in cui la tecnica smette di essere solo prestazione e diventa racconto. A Progetto Fuoco 2026, questo passaggio prende forma nei nuovi prodotti Edilkamin firmati da Dalila Leone, designer capace di portare una visione autoriale in un ambito tradizionalmente dominato dall’ingegneria.

In programma a Verona dal 25 al 28 febbraio 2026, Progetto Fuoco celebra oltre vent’anni come manifestazione internazionale di riferimento per il mondo del riscaldamento. Un appuntamento chiave in cui industria, innovazione tecnologica e nuove culture dell’abitare si confrontano, tracciando le direzioni future del settore.

All’interno di questo scenario, Edilkamin S.p.A. conferma il proprio ruolo di protagonista industriale, capace di evolvere senza perdere identità. Azienda italiana con una solida presenza internazionale, Edilkamin sceglie di affidare la firma progettuale di due nuovi prodotti a Dalila Leone, riconoscendone il valore come interprete contemporanea del rapporto tra calore, spazio e design. Il contributo della designer si manifesta in un linguaggio formale, rigoroso ma sensibile, dove la forma non è mai decorazione, bensì strumento per rendere visibile la funzione e migliorare l’esperienza d’uso. Il sistema di riscaldamento si trasforma così in elemento architettonico, pensato per dialogare con gli interni contemporanei e non per restarne ai margini. La cifra progettuale di Dalila Leone si distingue per la capacità di tradurre la complessità tecnica in oggetti leggibili, equilibrati, profondamente abitabili. Nei nuovi prodotti Edilkamin, tecnologia avanzata ed efficienza energetica restano centrali, ma trovano una nuova espressione attraverso proporzioni studiate, materiali selezionati e un’estetica misurata, capace di durare nel tempo.

A rafforzare ulteriormente questo racconto, Edilkamin ha organizzato in contemporanea a Progetto Fuoco 2026 un’esposizione privata nella suggestiva cornice di Corso Porta Nuova, nel cuore di Verona. Un progetto espositivo pensato per ripercorrere il valore e la storia del brand, offrendo uno sguardo più ampio sul suo percorso industriale, culturale e progettuale, oltre i confini della fiera.

La collaborazione con Dalila Leone si inserisce così in una narrazione più ampia, in cui l’azienda interpreta il calore come patrimonio culturale oltre che tecnologico, mentre la designer contribuisce a rinnovarne il linguaggio, portandolo in dialogo con l’architettura e l’interior design contemporanei. In un momento storico in cui il tema del riscaldamento è sempre più legato a sostenibilità, comfort e benessere domestico, la firma di Dalila Leone sui nuovi prodotti Edilkamin rappresenta un segnale chiaro: il futuro del settore passa anche dalla qualità del progetto.

Dal 25 al 28 febbraio 2026, Verona diventa così il palcoscenico in cui il calore si racconta con un linguaggio nuovo. Più consapevole, più colto, decisamente contemporaneo.