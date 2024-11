Educazione finanziaria al Cardarelli: l’ANASF incontra gli studenti

Riceviamo dall’ISS Cardarelli di Tarquinia e pubblichiamo

Presso l’ISS V. Cardarelli di Tarquinia, in questi giorni si sta svolgendo una importante iniziativa che coinvolge l’ANASF e gli studenti del V anno sez A e B di Amministrazione Finanza e Marketing- Sistemi informativi aziendali e del V anno sez. A e B del corso Turistico.

L’Anasf è l’associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autorizzati all’offerta fuori sede. Fondata nel 1977, l’Associazione conta oggi su oltre 12.700 iscritti, e svolge un’azione di rappresentanza della categoria dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in ambito sia europeo che nazionale, su tutti gli aspetti riguardanti la regolazione dell’attività di consulenza finanziaria e dei servizi di investimento.

Moduli formativi e obiettivi

Il progetto che si chiama “Economic@mente metti in conto il tuo futuro” è stato promosso dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal comitato per l’educazione finanziaria e si sviluppa in cinque moduli che riguardano:

MODULO 1. Perché economic@mente: il supporto di ANASF alla consapevolezza sul futuro;

MODULO 2. Welfare, diritti, protezione, previdenza;

MODULO 3. Spendere meglio, risparmiare di più: il budget personale e famigliare e la gestione dell’indebitamento;

MODULO 4. Il risparmio e gli investimenti finalizzati ai progetti di vita;

MODULO 5 . Gli strumenti del mercato.

Lo scopo del progetto è far conoscere agli studenti l’importanza di una adeguata pianificazione finanziaria al fine di poter gestire le proprie risorse considerato l’allungamento delle prospettive di vita delle persone a fronte delle sempre più scarse risorse degli enti che si occupano di welfare.

Il ringraziamento ai protagonisti

Il Prof. Franco Capoccia referente del progetto e responsabile del corso di AFM-SIA ringrazia il Dr. Giovanni D’Aromando e il Dr. Mario Martino per aver catturato l’attenzione degli studenti con lezioni tecniche ma legate a situazioni reali con semplicità, coinvolgendo in modo diretto i discenti nelle loro spiegazioni e un ulteriore doveroso ringraziamento va alla Dirigente Dr.ssa Laura Piroli, sempre pronta a promuovere queste iniziative volte a migliorare le conoscenze non solo curriculari degli studenti del “Cardarelli” in questo caso dei corsi economico-tecnici.