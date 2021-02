“Effetto Fata Morgana”: l’autore tarquiniese Matteo Edoardo Paoloni tra i protagonisti di una raccolta di racconti già ordinabile online

Nuova avventura editoriale per Matteo Edoardo Paoloni, tarquiniese ormai con le radici a Madrid che dopo il debutto in libreria con “Il fornicaio” torna ora sugli scaffali – per ora solo virtuali – con un volume partorito assieme alle penne di altri nove scrittori.

Letteratura Alternativa Edizioni, la casa editrice che aveva già dato alle stampe l’opera prima dello scrittore tarquiniese, ha infatti messo assieme il Collettivo Incidente Contemporaneo, chiedendo a dieci autori attuali di reinterpretare, in altrettanti racconti, artisti che hanno segnato la storia della letteratura: da Kafka a Buzzati, da Pirandello a Battaglia, Cechov, Marquez, Goethe, e ancora Orwell, Verga e Wells, un pozzo ricchissimo in cui pescare idee e ispirazioni.

“Io ho scelto Checov, anche perché mi piace proprio tanto complicarmi la vita”, scherza Matteo parlando, sui social, del proprio contributo a “Effetto Fata Morgana”. Libro che, già da ora, è possibile acquistare nella formula del crowdpublishing che Matteo ha già utilizzato per “Il fornicaio”: ordinando ora la propria copia, si contribuisce a raggiungere l’obiettivo minimo di 150 volumi oltre il quale scatta la fase di stampa e invio. Come fa sapere la casa editrice, quindi, considerando i costi di crowdpublishing, elaborazione e stampa, il libro arriverà nelle case tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. “Effetto Fata Morgana” può essere quindi preordinato direttamente sul sito della casa editrice al prezzo di 14,90 €, cui va aggiunto un euro per le spese di spedizione. Gli altri nove protagonisti della raccolta sono Pablo T, Roberto Portinari, Francesco Landi, Mauro Crosetti, Giuseppe Vassallo, Paolo Conti, Marco Dalissimo, Lucio Salomone e Marco Ferraris,