Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani in concerto a Ronciglione per Tuscia in Jazz for SLA

Terzo appuntamento della stagione per Tuscia in Jazz for SLA. Sul palco della Chiesa di San Sebastiano a Ronciglione, sabato 14 dicembre, alle ore 21, salirà Enrico Pieranunzi, uno dei più celebri pianisti jazz italiani, insieme al sassofonista Rosario Giuliani, per presentare il progetto Duke’s Dream. L’evento, a ingresso libero con offerte volontarie, sosterrà il Centro Clinico Nemo del Policlinico Gemelli, specializzato nella cura di malattie del motoneurone e distrofie muscolari.

Un omaggio a Duke Ellington

Duke’s Dream, prodotto dall’etichetta tedesca Intuition, celebra il genio musicale di Duke Ellington, proponendo riletture originali di classici come Satin Doll, Come Sunday e I Got it Bad: un progetto che nasce dalla lunga collaborazione tra Pieranunzi e Giuliani, che in questo concerto esplorano il loro comune linguaggio musicale, tra eleganza e innovazione.

Un festival per la ricerca sulla SLA

Il concerto si inserisce nel programma di Tuscia in Jazz 2024, che quest’anno si impegna a raccogliere fondi per la ricerca contro la SLA. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 30 dicembre, con la chiusura affidata al Cedric Shannon Rives Gospel Choir, in scena al Teatro Stefani di Caprarola.