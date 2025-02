ESCLUSIVO! Il restauro dell’Organo del Duomo: in un video le immagini inedite e le interviste ai protagonisti

Un’esclusiva de lextra.news: il restauro dell’organo del Duomo di Tarquinia è stato di recente completato con successo, riportando lo strumento musicale al suo antico splendore e preparandolo alla rassegna musicale che celebrerà il lavoro svolto: le operazioni di restauro e montaggio sono state documentate attraverso immagini esclusive, che offrono uno sguardo dettagliato su tutte le fasi del recupero. L’intervento ha visto il coinvolgimento di esperti e tecnici specializzati, che hanno lavorato per restaurare l’organo nella sua configurazione originale, mantenendo intatto il suo valore storico e culturale.

Testimonianze e Approfondimenti sul Restauro

Nel corso del progetto, sono state raccolte interviste con alcuni dei protagonisti principali del restauro, a partire dall’organaro e restauratore che ha curato l’intervento, Giuseppe Fontana. Interventi ance da parte di Luca Purchiaroni, organista titolare della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, che ha ripercorso la storia dell’organo e di Nicola Morettini, maestro organaro che l’ha realizzato. Inoltre, Tiziano Torresi, Direttore dell’Ufficio Cultura della Diocesi, ha discusso l’impatto culturale del restauro sul patrimonio musicale di Tarquinia.

Un Nuovo Capitolo con il Festival Iubilemus Deo

Con il restauro completato, l’organo tornerà presto protagonista durante il Festival Iubilemus Deo, un evento che celebra la musica sacra e il patrimonio ecclesiastico. Walter Rosatini, Direttore della Cappella Musicale del Duomo di Tarquinia, ha in tal senso ripercorsola storia della Cappella stessa, ricordando chi in quasi un secolo e mezzo ha portato avanti la tradizione. Il restauro segna dunque un nuovo capitolo per l’organo, che torna a essere un punto di riferimento per la comunità tarquiniese.