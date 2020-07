Estate a Caprarola, un fine settimana di teatro e musica

Riceviamo e pubblichiamo

Un fine settimana all’insegna di teatro e musica a Caprarola, nell’ambito del programma degli eventi dell’estate 2020 promosso dal Comune con il sostegno e la collaborazione della Regione Lazio e delle realtà associative, culturali e imprenditoriali locali, tra cui i main sponsor Assofrutti e C.P.N. – Cooperativa Produttori Nocciole, Pro Loco, Protezione Civile, Comitato Sagra della Nocciola, Festival Di Voci e di Suoni, Comunità Montana dei Cimini, Riserva Naturale Lago di Vico.



Si inizia giovedì 30 luglio alle ore 21.00, presso il giardino del Teatro Comunale Don Paolo Stefani (Via Cristofori, centro storico), con lo spettacolo per bambini e famiglie “Pinocchio“, in collaborazione con ATCL. Un racconto in musica scritto e interpretato da Riccardo Diana, accompagnato alla fisarmonica da Marcello Fiorini, che ha rielaborato musiche di Fiorenzo Carpi. Un omaggio a Carlo Collodi, con l’intento di rendere il racconto in forma scenica accentuando la sua forza immaginifica ed amplificando la vitalità e la gioia delle parole. Il racconto prende vita attraverso la voce di tutti i personaggi fondamentali della storia, mettendo in risalto il “viaggio” verso la consapevolezza del burattino-bambino e del bambino-burattino, in un’alternanza tra l’ironia e la drammaticità della storia. Ingresso gratuito.



Venerdì 31 luglio fa tappa a Caprarola “Una striscia di terra feconda“, festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate giunto alla ventitreesima edizione, organizzato dall’associazione Teatro dell’Ascolto con direzione artistica di Paolo Damiani e Armand Meignan. Location degli spettacoli Palazzo Farnese, dove alle ore 21 si esibirà in una produzione originale il Luca Aquino Trio, composto da Luca Aquino (tromba), Dario Miranda (contrabbasso) e Fabio Giachino (pianoforte). Nella serata successiva, sabato 1 agosto alle 21 “Dear John“, omaggio a Coltrane con Francesco Bearzatti (sassofoni), Roberto Gatto (batteria) e Benjamin Moussay (tastiere, fender rhodes).



Doppio appuntamento, quindi, domenica 2 agosto. Alle ore 18.30 a Palazzo Farnese, per la rassegna “Suoni Farnesiani” a cura de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati“, si esibirà Samuele Telari, che con la sua fisarmonica bayan eseguirà musiche di Vivaldi, Grieg, Gubajdulina, Schnittke, Paganini. Si tratta dell’unica data di agosto della rassegna, che riprenderà a a settembre con altre tre date, il 5, 12 e 26. Ingresso 5 euro.

A seguire, alle ore 21, presso il Giardino del Teatro Don Paolo Stefani e in collaborazione con la Pro Loco Caprarola, protagonista Roberto Ciufoli con il suo recital comico-antropologico “Tipi“. Tra monologhi, poesie, sketch e balli, ecco una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, mostrando come una particolare caratteristica psicologica possa condizionare un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. Ingresso a offerta.



In tutti gli appuntamenti, il numero di spettatori ammesso è regolato dalla normativa di prevenzione e gestione del Covid-19. Si invita il pubblico a mantenere un comportamento responsabile per la sicurezza di tutti. Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al numero 348.9001525.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook “Comune di Caprarola Informa” o scrivere alla mail teatrostefanicaprarola@gmail.com.