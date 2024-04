Foto di Hilary Halliwell: https://www.pexels.com/it-it/foto/cuccioli-di-beagle-tricolore-e-west-highland-white-terrier-che-giocano-sull-erba-del-prato-38008/

È in arrivo una speciale giornata di installazione gratuita del microchip per gli amici a quattro zampe. Questo evento si terrà domenica 12 maggio dalle ore 09:00 alle 12:00, presso la Pineta Comunale in Via del Palombaro, coincidendo con l’ultimo giorno della rinomata fiera Maremma d’aMare.

Durante questa giornata, i proprietari di cani avranno l’opportunità unica di far impiantare un microchip ai loro animali senza alcun costo. Il microchip è uno strumento fondamentale per la sicurezza e l’identificazione degli animali domestici, permettendo un rapido riconoscimento in caso di smarrimento.

REGOLAMENTO DELL’EVENTO

Un microchip per cane: ogni proprietario potrà regolarizzare un massimo di un cane.

Disponibilità residua: al termine dell’evento, qualora vi siano microchip ancora disponibili, sarà possibile regolarizzare un ulteriore cane per proprietario, fino ad esaurimento scorte.

Documentazione necessaria: i proprietari sono tenuti a presentarsi muniti del proprio codice fiscale.

L’evento è organizzato dalla Consigliera Aira Longarini, con la collaborazione della Asl e dei veterinari locali, per incentivare e sensibilizzare la lotta al randagismo. «Ringrazio i veterinari Dott. Stefano Casarosa e Dott.ssa Irene Geronzi per essersi resi disponibili a questa importante giornata».

L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a partecipare a questa iniziativa che sottolinea l’impegno della nostra comunità nel promuovere il benessere animale e la responsabilità sociale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Montalto di Castro al numero 0766 870 140.