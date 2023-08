Estate Romana 2023, gli appuntamenti sino al 5 settembre

Riceviamo e pubblichiamo

Proseguono tra fine agosto e inizio settembre le tante iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Cinema, teatro, musica, danza, arte, incontri e attività per bambini e famiglie, anche questa settimana un ricco programma di eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti.

CINEMA

Dal 30 agosto al 9 settembre nell’Arena del Parco Giordano Sangalli (ingresso da via di Tor Pignattara) appuntamento con Karawan, festival di cinema a cura di Bianco e Nero aps dedicato alle commedie in chiave interculturale, giunto alla sua undicesima edizione. Con il tema Geografie emotive, il Festival propone una selezione di 7 film provenienti da Hong Kong, Ucraina, Marocco, Francia, Germania, Bangladesh e Iran, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano per il Concorso lungometraggi e altrettanti titoli di giovani autori italiani incentrati sui temi della sostenibilità ambientale per il Concorso cortometraggi. Si parte il 30 agosto con il corto Siderea di Elisa Bonandin, Fiorella Cecchini, Isabel Matta e Carlotta Vacchetti seguito dall’anteprima nazionale del film Chilli Laugh Story di Coba Cheng che prenderà parte alla serata; il 31 agosto si prosegue con il cortometraggio Mamme volanti di Giulio Tonincelli e Paolo Fossati e l’anteprima romana di Robuste di Constance Meyer (in collaborazione con Rendez-vous. Festival di nuovo cinema francese); il 1° settembre è in programma la proiezione del corto La Sirenetta di Vincenzo Giordano seguita dall’anteprima romana di Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich; si prosegue il 2 settembre con il cortometraggio Riscaldamento locale di Manuel Vitali e con il lungometraggio Abdelinho di Hicham Ayouch, sempre in anteprima romana. Inizio proiezioni: cortometraggi alle ore 20, lungometraggi alle 20.30. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Si conclude il 1° settembre presso l’Arena Aurora (via di Tor Pignattara 78), la prima edizione di CINEMATIC – Così lontani, così vicini, rassegna cinematografica organizzata da Luci Ombre Srl, con la direzione artistica di Phaim Bhuiyan e Cristiano Gerbino, che propone una variegata selezione di film che hanno come filo conduttore il tema dell’immigrazione. Queste le ultime pellicole in programma alle 21: The Big Sick di Michael Showalter (30 agosto); Bello, onesto, emigrato in Australia sposerebbe compaesana illibata di Luigi Zampa (31 agosto); Bangla di Phaim Bhuiyan (1° settembre). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel Parco Maurizio Arena di piazza Benedetto Brin (VIII Municipio), sul grande schermo dell’Arena Garbatella a cura di Olivud srl, questa settimana sono in programma le seguenti proiezioni: Cattiva coscienza di Davide Minnella (30 agosto); Romantiche di Pilar Fogliati (31 agosto); Barbie di Greta Gerwig (1° e 2 settembre). Il 3 settembre alle 20.30 si celebrerà l’attrice Rossana Di Lorenzo, scomparsa lo scorso anno, nel corso di una serata a ingresso gratuito in cui si ripercorrerà la sua carriera attraverso le immagini dei suoi film e i racconti di chi l’ha conosciuta. Interverranno: Jean Di Lorenzo (nipote dell’attrice), Mirella Arcidiacono, Giancarlo Proietti e altre amiche e amici della Di Lorenzo; seguirà la proiezione del film Le coppie di Alberto Sordi (ore 21.30). Proseguono le visioni con Non così vicino diretto da Marc Forster (4 settembre) e Air – La storia del grande salto di Ben Affleck (5 settembre). Inizio proiezioni alle ore 21.15. Apertura biglietteria alle 20.30. Biglietti online su http://www.2tickets.it. L’Arena, dedicata all’attrice Rossana Di Lorenzo vissuta nel quartiere e scomparsa la scorsa estate, aderisce anche all’iniziativa Cinema Revolution con biglietto a € 3,50 per tutti i film italiani ed europei aderenti a questa promozione.

A largo Alessandrina Ravizza (XII Municipio) prosegue fino al 10 settembre la programmazione di Cinevillage Monteverde, l’arena cinematografica all’aperto a cura di AGIS Lazio. Questi i prossimi film in programma questa settimana: il 30 agosto proiezione de I peggiori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno che prenderà parte alla serata con l’attrice Anna Foglietta; Mia di Ivano De Matteo (31 agosto); Scordato di Rocco Papaleo che introdurrà il film (1° settembre); Barbie di Greta Gerwig (2 settembre); Rapito di Marco Bellocchio (3 settembre); Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello (4 settembre); Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese (5 settembre). Inizio proiezioni ore 21. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Continua ogni sera fino al 16 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino (I Municipio), la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio – Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione promossa da ANEC Lazio che propone un’interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, affiancati da incontri con attori e registi, momenti di musica, danza, libri, tornei di scacchi e il Villaggio dello Sport a cura del CONI Lazio. Tra gli appuntamenti della settimana si segnalano le seguenti proiezioni: in anteprima verrà presentato Il più bel secolo della mia vita, film di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto, Valerio Lundini, Carla Signoris e Antonio Zavatteri che saranno presenti per un incontro prima della visione (30 agosto); Emily di Frances O’Connor (31 agosto); Scordato di Rocco Papaleo che interverrà dopo il film (1° settembre); Barbie di Greta Gerwig (2 settembre); Stranizza d’amuri di Beppe Fiorello (3 settembre); Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese (4 settembre); Quando di Walter Veltroni (5 settembre). Inizio proiezioni ore 21. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Nel Municipio VII, si sposta nei Giardini di via Sannio la rassegna di cinema all’aperto Cinema alle Mura… e non solo, a cura del Comitato Mura Latine, che propone questa settimana le seguenti proiezioni: il 1° settembre Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell; il 2 settembre L’inglese che salì la collina e scese da una montagna di Christopher Monger. Entrambe le visioni saranno introdotte dalla presentazione delle attività del Comitato Mura Latine. Inizio proiezioni ore 21. Ingresso libero.

Nell’ambito di Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab, in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106 – V Municipio), il 5 settembre alle 21 è in programma Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 200 persone).

Con gli ultimi due appuntamenti della rassegna Schermi d’agosto, si conclude la programmazione estiva all’aperto della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Roma. Presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto nel cuore di Villa Borghese, sono previste le proiezioni gratuite de Il postino di Michael Radford (30 agosto) e La legge di Flavia Mastrella (31 agosto).

Dal 1° all’11 settembre poi, in occasione dell’80ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Casa del Cinema ospiterà al suo interno, nella Sala Cinecittà, la rassegna Un giorno da Leone, dieci titoli vincitori del Leone d’Oro. Si comincia con Il Generale della Rovere di Roberto Rossellini (1° settembre); a seguire Ivanovo Detstvo (L’infanzia di Ivan) di Andrej Tarkovskij (2 settembre; v.o.s.); Le mani sulla città di Francesco Rosi (3 settembre); Tre colori – Film Blu di Krzysztof Kieślowski (4 settembre; v.o.s.); Michael Collins di Neil Jordan (5 settembre; v.o.s.).

Inizio proiezioni ore 21. Info e biglietti: https://www.casadelcinema.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, nell’ambito del Tor Bella Monaca Teatro Festival Arena Estate, in programma gli ultimi cinque appuntamenti di Cinema di Raccordo 2, la rassegna cinematografica che propone nell’arena esterna del teatro una selezione di pellicole a cura di Maria Vittoria Pellecchia dell’Associazione Eikon. Queste le proiezioni: L’ultima notte d’amore diretto da Andrea Di Stefano (30 agosto); Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (31 agosto); Il corsetto dell’imperatrice di Marie Kreutzer (1° settembre); Scordato di Rocco Papaleo (2 settembre); As Bestas di Rodrigo Sorogoyen (3 settembre). Inizio proiezioni alle ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

TEATRO E DANZA

Fino al 3 settembre al Teatro India appuntamento con IF/INVASIONI (dal) FUTURO _DARK AGES*2023, il progetto multidisciplinare che lacasadargilla dedica alle scritture e ai temi sempre più contemporanei della fantascienza. In questa edizione, la rassegna – a cura di Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni, Alice Palazzi, Maddalena Parise e Gianluca Ruggeri con ARS Ludi in collaborazione con Roberto Scarpetti e con il sostegno della Fondazione Teatro di Roma – opera un cambiamento di rotta spostandosi dall’orizzonte della fantascienza classica verso narrazioni miste e atipiche, di matrice antropologica, scientifica o storica, mondi alieni e alterati ma prossimi al reale. Un ricco programma in cui si alterneranno spettacoli multimediali e melologhi sci-fi, workshop, laboratori, un’installazione/performance musicale, una video installazione multimediale, una conferenza di filosofia, una biblioteca condivisa e un palinsesto radiofonico quotidiano. Questi gli spettacoli in programma alle 21.15: il 30 agosto, la prima parte del progetto biennale L’ombra dello Scorpione, tratto dal classico di Stephen King ambientato in un futuro oggi più che mai prossimo, in cui il novanta per cento dell’umanità è stata decimata da un virus di laboratorio. Lo spettacolo è un progetto di Collettivo Fontana, immaginato, adattato e diretto da Caterina Dazzi e Flavio Murialdi assieme al musicista Andrea Veneri e un gruppo di sei giovanissimi attori, Luigi Fedele, Diego Giangrasso, Paolo Leccisotto, Flavio Murialdi, Mersila Sokoli, Aurora Spreafico (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a lacasadargilla@gmail.com e al 331.1506228). Da non perdere in prima nazionale Consigli per sopravvivere in Natura, il 31 agosto e il 1° settembre, spettacolo multimediale musicale in forma di melologo sci-fi, un “racconto di racconti” intorno al degenerare della conoscenza umana, alla violenza verso l’Altro, agli incontri interspecie, alla rigenerazione di organismi e sistemi. Quattro grandi madri della fantascienza sono le autrici di queste distopie estreme, riunite in un’unica serata che vedrà in scena: Lo psicologo che non voleva far male ai topini di Alice Bradley Sheldon, Figlio di sangue di Octavia Butler, Più vasto degli imperi e più lento di Ursula Le Guin e Palla di pelo di Margaret Atwood. Il programma prosegue con Fahrenheit 451 di Ray Bradbury: il 2 e il 3 settembre, melologo multimediale sci-fi un grande classico del realismo distopico del Novecento, libro sull’amore per i libri, riflessione sul ruolo dei mass-media e opera estremamente attuale sulla libertà dell’individuo e il diritto al tempo libero inteso come pensiero senza scopo nelle società occidentali. Entrambi gli spettacoli, a cura de lacasadiargilla, sono diretti da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, con gli adattamenti di Roberto Scarpetti, i paesaggi sonori di Gianluca Ruggeri, Alessandro Ferroni e Fabio Perciballi, gli ambienti visivi di Maddalena Parise, i costumi di Camilla Carè, la drammaturgia delle luci di Omar Scala, il disegno sonoro di Pasquale Citera. A mettere in voce e concertare ogni racconto gli attori: Lorenzo Frediani, Arianna Gaudio, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Paolo Minnielli, Alice Palazzi, Stefano Scialanga e Roberta Zanardo. Eseguono le musiche dal vivo: Gianluca Ruggeri e Alessandro Ferroni, Ivano Guagnelli, Fabio Perciballi, Gianfranco Vozza e Carol Di Vito. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Tra le proposte del festival, inoltre, il 31 agosto alle 20 c’è Troxler’s Fading a cura di Fabio Condemi, un’installazione multimediale ispirata allo spettacolo Nottuari (dello stesso regista) e ideata appositamente per il festival. Una teca con una macchina celibe, un proiettore, uno schermo sul quale vengono proiettate scritte e immagini: elementi narrativi immersi in uno spazio abitato dagli spettatori come fosse un museo allucinatorio. Il 1° e 2 settembre alle 22.45 la stessa installazione ospiterà il paesaggio musicale eseguito dal vivo dal chitarrista Paolo Spaccamonti: un lavoro sulla perdita di coordinate percettive dell’ascoltatore, immerso in inquiete circolarità sonore ispirate al movimento dei droni, omaggio alle opere di Ligotti, Mark Fisher e Oliver Sacks. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a lacasadargilla@gmail.com e al 331.1506228.

Tutti i giorni, infine, appuntamento con la messa in onda alle 18 di Radio IF_DARK AGES (sulla piattaforma Spreaker), a cura di Silvio Impegnoso con la collaborazione di Francesco Bianchi e dell’ensemble di IF_DARK AGES (la trasmissione verrà trasmessa dalla Sala Oceano Indiano del Teatro India dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente alla diretta live). Nella Biblioteca del teatro, invece, c’è BIBLIOTECA_451 dove nel corso della rassegna, al calar della sera (dalle 18.30 alle 23.30), saranno consultabili libri irreperibili di e sulla fantascienza (accesso libero).

Si conclude il 4 settembre nei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118 – II Municipio) la XXIX edizione de I Solisti del Teatro, lo storico festival a cura della Cooperativa Teatro91 diretto da Carmen Pignataro, recentemente scomparsa. Di seguito gli ultimi spettacoli in programma: il 30 agosto Colori proibiti presenta Circus Dark Queen – Ricordando Antonio e Cleopatra di W. Shakespeare, pièce diretta da Stefano Napoli che, attraverso brevi flash, ripercorre la vicenda di amore e morte, di potere e passione, di cui la regina d’Egitto è protagonista. Interpreti: Francesca Borromeo, Alessandro Bravo, Simona Palmiero, Giuseppe Pignanelli e Luigi Paolo Patano. Il 31 agosto Milena Mancini sarà sul palco diretta da Vinicio Marchioni con Sposerò Biagio Antonacci, spettacolo di Anton Art House in cui con ironia, semplicità e schiettezza a volte disarmante, una donna vittima di violenza domestica ripercorre la storia della sua vita, rintanata in casa, alla ricerca di una colpa che non esiste; il 1° settembre Focus_2 propone La durata di un inverno, scritto e diretto da Giulia Lombezzi che vede in scena Eleonora Gusmano e Ania Rizzi Bogdan nel racconto del contraddittorio e disincantato cammino di un’amicizia (musiche originali e direzione tecnica: Alessandro Romano). Appuntamento il 2 settembre con Circe – La donna, spettacolo di Scena Teatro Management tratto dagli scritti di Madeline Miller, Jean Webster e Margaret Atwood e diretto da Antonello De Rosa, in cui quattro donne (interpretate da Elena Croce, Nadia Rinaldi, Antonella Valitutti e Margherita Rago) raccontano il loro dramma, le loro delusioni e i loro dolori (musiche, Silvia Fasciano). Il 4 settembre gran finale con Solisti au revoir, una serata a ingresso gratuito dedicata ai 29 anni della storica manifestazione, con la conduzione di Pino Strabioli. L’evento vedrà la partecipazione di Elena Croce, Alessia Fabiani, Arianna Ninchi, Silvia Siravo, Iaia Forte, Cicci Rossini, Ruben Rigillo, Mariano Rigillo e molti altri. Spettacoli alle 21.30; botteghino aperto dalle 19 alle 22; info e prenotazioni dalle 10 alle 18 al 380.7862654.

L’Associazione Culturale Kollatino Underground propone dal 31 agosto al 15 settembre Anomalie. La sperimentazione in periferia, festival internazionale di nuovo circo contemporaneo con la direzione artistica di Chiara Crupi e Nicola Danesi de Luca, giunto quest’anno alla XVII edizione. Ventinove spettacoli, tra clownerie, acrobatica e giocoleria, proposti da artisti provenienti da tutto il mondo che trasformeranno il Parco delle Canapiglie (ingresso da via delle Canapiglie, angolo via delle Pispole – Municipio VI) in una piazza delle arti in cui celebrare la periferia e la strada, ispiratrice ed espressione della creazione artistica contemporanea. Si parte il 31 agosto con Giullari di periferia di e con Elia Bartoli e Warner Carlacci (ore 17, 18 e 19), Bien agarraditos di e con il Dùo Andaban (ore 21, in replica alla stessa ora il 1° settembre) e Warner Circus di Warner Carlacci (ore 21.30); il 1° settembre sono in programma Internazionale popolare di e con Antonio Coluccio (ore 19.30) e Human Comicus di e con Niño Costrini (ore 21.30); il 2 settembre la serata prende il via con Circus Follies di e con Jacopo Candeloro e Flor Luludì (ore 19.30) e Risuono urbano, performance di live painting e hip hop con lo street artist MimmoYunior (#seiunozero art crew) accompagnato dal live trap di Kasbah, Davidino, Xerino e Deengi (ore 21). Il 3 settembre appuntamento con il cabaret di improvvisazione teatrale e circense Lucinda e lo zio Lupo di e con Guglielmo Magellano Bartoli (ore 21); Quelli di sotto, spettacolo di e con Milena Frantellizzi (ore 21.30); Giocolelia di e con Elia Bartoli (ore 22) che propone anche Il regalo, spettacolo di giocoleria comica a due con Daniela Cardellini (ore 22.30). Ingresso gratuito contingentato per i residenti del VI Municipio (prenotazione obbligatoria a kollatinounderground@gmail.com); per il resto del pubblico, biglietti online su https://dice.fm.

Nell’arena della Biblioteca Laurentina (piazzale Elsa Morante – IX Municipio) si conclude il 3 settembre la V edizione di Officina Estate, il progetto di Officina delle Culture Aps che propone laboratori, spettacoli e performance in costante confronto con il territorio. Dal 1° al 3 settembre la manifestazione si chiude con L’immaginario ha gli occhi aperti, un piccolo festival di teatro curato da Marcello Sambati. L’immaginario che precede e nutre il pensiero, coscienza e sentimento del tempo come flusso. Un viaggio in una terra vergine, tra foreste di linguaggi e territori che il teatro raramente frequenta e che la poesia, la danza e la musica sono in grado di esplorare. Di seguito il programma delle tre giornate: Imposture di Flavio Arcangeli, Floema di Marcello Sambati, Pezzi Pezzi di Sara Firrarello (1° settembre); Pinocch-io di Lucia Guarino, Immagine di Marcello Sambati, Bocca nuova di Elena Rosa (2 settembre); Cifrario di Melissa Lohman e Piccole vite di Marcello Sambati (3 settembre). Ingresso libero contingentato, prenotazioni all’indirizzo info@officinadelleculture.org.

Nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per la programmazione della Fondazione Musica per Roma, il 30 agosto e il 1° e 2 settembre proseguono le repliche di Amore + Iva, il nuovo spettacolo del poliedrico artista pugliese Checco Zalone in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici. Inizio spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Prosegue a Villa Borghese, nell’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023, la nuova struttura provvisoria adiacente allo storico Globe Theatre della città di Roma, ancora inagibile, il tradizionale appuntamento estivo con il Teatro Shakespeariano, a cura della società Politeama, con la direzione artistica di Nicola Piovani e con il sostegno dell’Amministrazione Capitolina. Dal 31 agosto al 17 settembre, dal mercoledì alla domenica, arriva in scena Otello, la tragedia scritta da Shakespeare agli inizi del XVII secolo, nella versione diretta da Marco Carniti, che vede protagonista il Moro di Venezia interpretato da Maurizio Donadoni. Una grande metafora sull’esistenza dell’uomo e della sua identità, la denuncia di una condizione di fragilità che porta alla perdita di sé e non lascia scampo per nessuno. In scena con Donadoni: Maria Chiara Centorami, Antonella Civale, Dario Guidi (anche cantante solista), Paolo Sassanelli, Sebastian Gimelli Morosini, Matteo Milani, Massimo Nicolini, Gigi Palla e Loredana Piedimonte. Le musiche sono di David Barittoni e Giacomo De Caterini. Orari: da mercoledì a venerdì ore 21, sabato e domenica ore 18.30.

Il 4 e 5 settembre, invece, alle 21, appuntamento con la seconda e terza replica de Il Caso Shakespeare Show di Claudio Pallottini: sul palco, trasformato nel salotto di un talk televisivo con ospiti del passato e del presente, si ricostruisce la vicenda e la personalità del Bardo, in un divertente gioco teatrale che mescola commedia, cabaret, teatro di narrazione e documento, il tutto rigorosamente sottoposto al filtro dell’ironia. Regia di Marco Simeoli anche in scena con Edoardo Baietti, Andrea Bianchi, Sebastiano Colla, Melania Giglio, Andrea Giuliano, Stefano Messina, Claudio Pallottini e Carlotta Proietti. Le musiche sono di Andrea Bianchi. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 5 settembre alle 21 lo spettacolo Locanda Angelina inaugura la rassegna UILT – Libero Teatro in un Teatro Libero. Roberto Russo porta in scena una commedia che si ispira liberamente a “La Locandiera” di Goldoni dove i personaggi, oltre a mantenere gli stessi nomi dell’originale, si presentano con le stesse caratteristiche, maschere grottesche di ipocrisia e ingenua crudeltà. Ma non siamo più nel Settecento veneziano ma nella Roma degli anni ‘50, esattamente nel 1958, anno dell’approvazione della legge Merlin con la quale si decretò la definitiva chiusura delle case di tolleranza. Con Monica Parisi, Melina Di Palma, Luigi Guida, Marco Palladini, Stefano Colace, Angela Di Tofano e Marina Buoncristiani. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

MUSICA

Fino al 15 ottobre al Parco del Celio (nell’area tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) l’Associazione culturale Sound&Image propone Jazz&Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi i concerti in programma questa settimana alle 21.30: il 30 agosto Tango Negro, serata tributo a Juan Carlos Caceres che vedrà sul palco Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (pianoforte), Martin Bruhn (batteria e percussioni) e Carlos “eltero” Buschini (basso); il 31 agosto live di Domenico Sanna (pianoforte), Ameen Saleem (contrabbasso) e Greg Hutchinson (batteria); il 1° settembre Cinzia Tedesco AllStarTrio in ITALIAN JAZZSONGs che vedrà sul palco, oltre a Flavio Boltro (tromba) e Pino Jodice (pianoforte), Roberto Guarino (chitarra e programmazione elettronica). Il 2 settembre è la volta del Me’Ta Quartet composto da Antonello Salis (piano fisarmonica), Sandro Satta (sax alto), Riccardo Lay (contrabasso – voce) e Fabrizio Sferra (batteria); il 3 settembre Emanuele Urso “King of Swing” & his Original Sextet in concerto. Il 4 e 5 settembre, infine, a salire sul palco per Two, Three, Four sarà il pianista Enrico Pieranunzi nel corso di tre serate (l’ultima il 6 settembre) che lo vedranno accanto a musicisti d’eccezione. Questa settimana, Pieranunzi sarà in duo con Thomas Fonnesbæck il 4 settembre, poi in trio sempre con Fonnesbæck e Rosario Giuliani il 5 settembre. È possibile prenotarsi alla mail: prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione.

Fino al 18 settembre, sulla panoramica piazza Giuseppe Garibaldi, la manifestazione Piazza Gianicolo, a cura di Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, propone ogni sera diversi eventi culturali, musicali, laboratori e talk. Queste alcune delle proposte: il 31 agosto alle 22, serata live jam session Come mamma mi ha fatto; il 1° settembre alle 21 Love Gang propone Love Club, una serata di ricerca musicale, che esplora i suoni elettronici più interessanti del momento; il 2 settembre alle 21.30 c’è Bei ricordi, cicli di letture e performance di giovani attori emergenti seguiti dalla musica dal vivo di OceanWax, Giulio Mirone e Josh Ferreri. Il 3 settembre alle 21 la Max Paiella Band sarà sul palco con le canzoni che scandiscono il tempo trascorso in macchina nel traffico, dal rock al pop al funk; il 5 settembre sempre alle 21 serata di musica dal vivo con Frida Mood. Ingresso libero.

Il 1° settembre presso l’Arena Aurora (via di Tor Pignattara 78), per la serata finale di CINEMATIC – Così lontani, così vicini, rassegna cinematografica organizzata da Luci Ombre Srl, alle 23 è in programma la sonorizzazione Chrysalis di UENO Collective, un’esperienza immersiva che esplora la metamorfosi delle farfalle come simbolo di bellezza trasformativa e fluidità naturale nella migrazione tra stati; l’accompagnamento sonoro si compone di live sampling, manipolazione di vinili, sintetizzatori e taishōgoto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

A Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), torna Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS. Il 1° settembre alle 18 da non perdere Aria de Cuba, concerto di Miguel Jimenez Diaz che eseguirà alla tromba un repertorio blues e bossa nova che richiama le atmosfere caraibiche. Ingresso libero.

Nei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118 – II Municipio), per la XXIX edizione de I Solisti del Teatro, lo storico festival a cura della Cooperativa Teatro91, appuntamento il 3 settembre alle 21.30 con il Frissón live Fest, concerto a cura di Pietro Bernabini che vedrà alternarsi sul palco Giorgio Moretti, Marco Radiconcini, Spinabella e Vitto. Botteghino aperto dalle 19 alle 22; info e prenotazioni dalle 10 alle 18 al 380.7862654.

Nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per la rassegna Roma Summer Fest proposta dalla Fondazione Musica per Roma, il 31 agosto alle 21 arriva il recital suonato La verità vi prego sull’amore di e con Stefano Massini e Luca Barbarossa. Un incontro tra due artisti che hanno fatto della parola e della musica il proprio linguaggio espressivo. Massini, narratore ironico e spiazzante, racconterà l’amore con testi inediti accompagnato da brani scritti per l’occasione dal cantautore e scrittore Luca Barbarossa che andranno poi a dar vita a un album nato per questo spettacolo unico, dove le storie avranno come comune denominatore l’amore nelle sue varie forme. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

ARTE

Al Teatro India, nell’ambito di IF/INVASIONI (dal) FUTURO _DARK AGES*2023, il progetto multidisciplinare che lacasadargilla dedica fino al 3 settembre alle scritture e ai temi sempre più contemporanei della fantascienza, il 30 agosto alle 21 inaugura l’installazione multimediale site specific ƩU_PH0_R1A. A Shining Darkness, ideata e realizzata da Alessandro Ferroni e Maddalena Parise, omaggio alle scritture di questa edizione. Immagini e paesaggi sonori trasformano la facciata del Teatro in una “membrana” che apre all’universo immaginifico di IF_DARK AGES. Le pareti del teatro mutano forma in un’installazione immersiva che traghetta lo spettatore direttamente nelle atmosfere dei dispositivi spettacolari degli spazi interni dell’India. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a lacasadargilla@gmail.com e al 331.1506228.

Dal 31 agosto al 17 settembre Ondadurto teatro presenta il Queer Summer Festival, festival biennale di performing art e arti queer con la direzione artistica di Karma B e Margò Paciotti che per questa prima edizione hanno scelto il sottotitolo Humanities. In diversi Municipi della Capitale e online, un polo di condivisione per un pubblico vasto e più curioso possibile, attraverso diversi linguaggi, tra cui performing arts, musica, talk, installazioni e arte contemporanea. Dal 31 agosto al 3 settembre dalle 15 alle 21 lo spazio BAR.LINA (viale dello Scalo San Lorenzo 49) ospita NOTES ON “DRAG” confini di performatività contemporanee a confronto, mostra collettiva di arte contemporanea a cura di Andrea Acocella e Alberto Boncoraglio, che mette in dialogo artisti eterogenei per età, sesso, genere, provenienza geografica, carriera e mezzo espressivo (Alberto Maggini, Mattia Giuntini, Serena Gandini), ma che fanno della performatività il loro linguaggio artistico. Ingresso gratuito.

In chiusura Roma città aperta, il progetto di Nomas Foundation a cura di Raffaella Frascarelli e Sabrina Vedovotto che ha aperto al pubblico le porte di alcuni atelier di artiste e di artisti della Capitale. Ultimo appuntamento il 31 agosto dalle 11 alle 19 con la visita allo studio di Tito Marci (via Cavour 19). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla email rca@nomasfoundation.com.

Si conclude anche la V edizione di RIONE ROMA Tour Festival, il progetto di Bluecheese Project nato da un’idea di Lara De Angelis e Pierpaolo Fabrizio che attraverso laboratori, tour, arte partecipata, installazioni site specific e talk ha percorso la “città altra”. Per l’ultima giornata, 30 agosto, è in programma alle 17.30 Roma oltre i fondamentali: la giornalista Roberta Petronio, che ha dedicato alla città eterna tre libri, accompagnerà il pubblico nella vita della Capitale, in un racconto in presa diretta tra socialità, arte, inediti e tanta passione (percorso: largo di Torre Argentina, via dei Barbieri, piazza Cairoli, Giardino Cairoli, via del Mascherone; gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it).

Tutti i giorni, inoltre, in via Arco di Parma 18, dalle 18 alle 20, è visitabile l’installazione site specific Paesaggio Astratto realizzata dal duo di incisori contemporanei StenLex. Tra i panni stesi di un cortile privato, l’opera è esposta per tutta la durata del Festival e sono gli stessi inquilini ad accogliere e descrivere ai visitatori l’installazione. È visibile, inoltre, la mostra fotografica Io sono qui a cura di Valentina Bellomo. Un evento di arte partecipativa realizzato attraverso gli scatti della stessa Bellomo, Matilde Rinaldi e Vanessa Caredda. La mostra è il frutto di un lavoro di ascolto dei residenti, protagonisti dei ritratti. Le opere, in un percorso di ritratti-gigantografie, sono esposte lungo le vie del Rione Ponte, tra piazza del Fico e via della Pace. La mostra comprende anche l’installazione Inside Out Project, un progetto di arte pubblica internazionale creato dal noto artista JR. Accesso libero.

Al Palazzo delle Esposizioni ultimi giorni per vedere la mostra a ingresso gratuito Julie Polidoro | Social Distance che presenta 14 tele dell’artista ed è curata da Giuseppe Armogida. Visitabile fino al 3 settembre dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19). Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Al MACRO proseguono le mostre attualmente in corso: fino al 10 settembre Beethoven Was a Lesbian, che ripercorre l’intera carriera della compositrice e performer Pauline Oliveros; fino al 24 settembre, la collettiva In Prima Persona Plurale in cui, all’interno di uno spazio, agiscono diversi elementi – opere d’arte, musica, artefatti, maschere, superfici riflettenti, performer – che trasportano il visitatore in una dimensione alternativa attraverso l’associazione di queste varie entità. Visitabili inoltre fino al 29 ottobre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy, che raccoglie le opere di dodici artisti, e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 1° settembre sarà di nuovo visitabile, dopo la chiusura estiva di luglio e agosto, la Serra Moresca di Villa Torlonia (da martedì a domenica ore 10-19, ultimo ingresso ore 18.20. Pre-acquisto online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca).

Il 3 settembre, prima domenica del mese, torna invece l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-19.15, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti che le mostre temporanee, a eccezione della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience, alla quale si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori della MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto).

L’emozionante Circo Maximo Experience proseguirà, inoltre, per tutto il mese di settembre consentendo al visitatore di immergersi totalmente, attraverso l’uso di visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Dal martedì alla domenica dalle ore 16.30 alle 19.30 (ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle ore 18.20). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCROCI ARTISTICI

Prosegue fino al 14 ottobre Città Foresta – Le Cosmicomiche, il festival curato e organizzato da Latitudo Art Projects, nato da un’idea di Benedetta Carpi De Resmini, che in cinque quartieri della città (Labaro, Laurentino, Corviale, Tufello e Trullo) propone, con il contributo di alcuni artisti, pratiche partecipative e processi collettivi di costruzione di opere. Al Laurentino 38 (Parco Eros Corizza di via Michele Saponaro) appuntamento il 30 agosto con Radio cosmica, laboratorio radiofonico proposto da WonderRadio dell’Associazione Pontedincontro del Laurentino 38 che nel corso del festival connette i 5 quartieri attraverso voci, storie e persone incontrate nelle diverse tappe (dalle 16.30 alle 20); dalle 18 alle 19.30 appuntamento con Percussioni cosmiche, laboratorio di musica e percussioni condotto da Iginio De Luca. Il 31 agosto i giovani architetti dell’Associazione VIVIAMOLAq condurranno due laboratori: si inizia con Arca cosmica dalle 16.30 alle 17 volto alla costruzione di un dispositivo urbano mobile; dalle 17 alle 18 c’è Luoghi cosmici nel corso del quale si rifletterà su come può uno spazio diventare luogo attraverso gli usi e i significati che gli vengono riconosciuti da chi lo vive. Dalle 18 alle 19.30 appuntamento con il laboratorio di fotografia ecologica Foto cosmiche a cura di Isabella Mancioli; alla stessa ora partirà Passeggiate cosmiche, un percorso naturalistico a cura dell’A.I.Me.F. condotto dalla dott.ssa Gigliola Sigismundi e dal dott. Paolo Zavarella. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail communication@latitudoartprojects.net, al numero 06.59877542 o via WhatsApp al 333.1245191.

Nell’arena della Biblioteca Laurentina (piazzale Elsa Morante – IX Municipio) per la V edizione di Officina Estate, il progetto di Officina delle Culture Aps, il 30 agosto alle 19.30 Gabriella D’Amico condurrà l’incontro Le Botteghe dal Mondo nel corso del quale parlerà dei protagonisti di alcuni progetti di commercio equosolidale: la storia di resistenza dei piccoli produttori del Chiapas, che uniscono i due continenti da oltre 20 anni e vedono crescere le comunità, grazie al prefinanziamento del caffè equosolidale Tatawelo; l’esperienza di Antonia, che dalla Bolivia ha lottato con una comunità di donne per realizzare quella che è diventata una cooperativa di maglieria in alpaca, i cui prodotti oggi sono venduti nelle botteghe del commercio equo di tutta Italia. Tra testimonianze e video si presenteranno storie di valori, resistenza e pace tra i popoli e la natura. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a info@officinadelleculture.org.

Dal 31 agosto al 12 ottobre tre sedi della rete Biblioteche di Roma (Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj e Teatro Biblioteca Quarticciolo) ospitano la manifestazione Capolavori della Letteratura a cura della Fondazione De Sanctis. Otto incontri a ingresso gratuito dove di volta in volta un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi capolavori. La lezione racconterà la vita, le speranze, le paure dello scrittore scelto in connessione con l’opera presentata. Cuore e luogo della rassegna sono le biblioteche pubbliche, luoghi cruciali per riscoprire il valore del libro, della lettura e della cultura. Gli incontri propongono il libro e la letteratura come elementi fondamentali nella costruzione delle singole personalità, ma anche delle comunità, con un’attenzione particolare rivolta ai lettori in età adolescenziale. Si parte il 31 agosto alle 18 presso la Biblioteca Goffredo Mameli (via del Pigneto 22) con Francesco Piccolo che parlerà de La coscienza di Zeno di Italo Svevo.

L’Associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS, con la direzione artistica di Urbano Barberini, propone dal 31 agosto al 15 ottobre Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua – 3° Festival dell’Agro Romano Antico. La manifestazione, che si articola in 19 appuntamenti all’estremo confine del VI Municipio, tra le vie consolari Casilina, Prenestina e Labicana, vuole promuovere la sinergia tra le aziende agricole, custodi del paesaggio, e i beni culturali e naturali, conducendo il pubblico a scoprire un territorio ricco di giacimenti culturali e paesaggistici da valorizzare attraverso esperienze culturali e naturalistiche, condivise e creative. Si parte il 31 agosto alle 18 presso il Casale Montani (via di Casal Montani snc) con Roma e l’Oriente: fino alle 21 si alterneranno il laboratorio La gestione ecosostenibile del territorio nell’antica Roma con la giornalista Tiziana Briguglio e il prof. Giuseppe Nocca (storico dell’alimentazione) il quale, con attrezzi topografici, descriverà ad adulti e bambini come i romani dividevano le terre e le assegnavano a coloni o veterani. Seguirà la performance Rotte d’Oriente: nel giardino della tenuta, allestito come una “khaima”, in compagnia di Aziza Essalek (attrice), Abdelillah Rebbaa (musicista), Esharef Alì Mhagag (voce), Tiziana Costantini e Francesca Rocchi (danze), Khatib Hafid, Cerviello Patrizia e Djedidi Soraya (figuranti), verranno ricostruite le atmosfere, tra musica e danza, cronache di viaggio e narrazioni. Il pubblico sarà accolto dalle fragranze aromatiche delle spezie del deserto e dalla cerimonia del tè con Rinaldo Berto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a promozione@mthi.it e al 350.0119692.

Nell’ambito del Queer Summer Festival, festival biennale di performing art e arti queer a cura di Ondadurto teatro, sono in programma online, sul sito e sui canali social (Facebook e Instagram) della manifestazione, una serie di eventi collaterali: si parte il 31 agosto con Humanities video performance di Lorenzo Razzino, con Karma B e Margò Paciotti, che sperimenta l’adozione delle immagini modificate e rielaborate in postproduzione attraverso una lavorazione che le rende immagini di pop-up. Solo sui canali social del festival, il 2 settembre alle 18 Margò Paciotti conduce Summer Queer – Human or Not #1, laboratorio di Digital humanities intorno alla sperimentazione dell’estetica Drag; il 4 settembre alla stessa ora e sugli stessi canali, appuntamento con le Karma B per la seconda parte del laboratorio, Summer Queer – Human or Not #2. Attività gratuite.

Al Teatro India, IF/INVASIONI (dal) FUTURO _DARK AGES*2023, il progetto multidisciplinare de lacasadargilla, il 1° settembre alle 18 propone la conferenza di filosofia e scienze umane Bodies, Empathy, Connections a cura di Dario Gentili (docente di Filosofia Morale presso l’Università Roma Tre), con Federica Castelli (ricercatrice in filosofia, Università Roma Tre) ed Elettra Stimilli (docente di filosofia teoretica presso La Sapienza Università di Roma). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a lacasadargilla@gmail.com e al 331.1506228.

A Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), nell’ambito di Stravilla! Bonelli Playground a cura dell’Associazione Disambigua APS, il 1° settembre alle 16 è in programma C’è un grande prato verde, laboratorio per tutti a cura della Cooperativa Il Trattore che condurrà i partecipanti nella costruzione di una mappatura di specie arboree insieme a un lavoro di storytelling che sarà alla base di tutte le attività del progetto e che culminerà, nella giornata finale del 24 settembre, nella piantumazione di un nuovo prato in modalità condivisa. Il prato sarà uno spazio verde lasciato alla collettività di cui prendersi cura insieme, uno spazio dove ragionare su quanto la natura vada protetta e preservata. Partecipazione libera e gratuita.

Per Karawan, festival di cinema a cura di Bianco e Nero aps dedicato alle commedie in chiave interculturale, sono in programma dei Walklab sulla storia del cinema italiano del territorio a cura di Claudio Gnessi (Ecomuseo Casilino) che condurrà i partecipanti alla scoperta dello straordinario patrimonio di memorie cinematografiche custodito nelle strade del V Municipio della Capitale, tra il Pigneto e Tor Pignattara. Si parte il 4 settembre con I maestri del neorealismo e della commedia all’italiana – dalla celeberrima sequenza di “Roma Città Aperta” di Roberto Rossellini, passando per “Il ferroviere” di Pietro Germi, “Un borghese piccolo piccolo” di Mario Monicelli, “Ladro lui, ladra lei” di Luigi Zampa, “L’odore della notte” di Claudio Caligari, “Il marito di Attilia” di Dino Risi – passando il 5 settembre a Pier Paolo Pasolini, in cui si scopriranno tutte le location di “Accattone” e i molti aneddoti sull’amicizia tra il grande regista e i fratelli Citti, residenti storici della Marranella. Partenza dalla Fermata Metro C “Pigneto” – Uscita via C.ne Casilina. Appuntamento: ore 18.15; partenza ore 18.30. Gratuito con prenotazione obbligatoria dal link https://cutt.ly/Xwj7PKdT.

Il 4 settembre alle ore 19.30, sulla panoramica piazza Giuseppe Garibaldi, nell’ambito di Piazza Gianicolo, la manifestazione a cura di Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi sarà protagonista di un interessante incontro con il pubblico. Ad accompagnarlo, con la redazione di Scomodo, sarà il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Giorgio Zanchini. Ingresso libero.

KIDS

Al Laurentino 38 (Parco Eros Corizza di via Michele Saponaro) per Città Foresta – Le Cosmicomiche, il festival curato e organizzato da Latitudo Art Projects nato da un’idea di Benedetta Carpi De Resmini, il 30 agosto alle 17 appuntamento con Marionette Cosmiche con l’artista Gaia Scaramella che attraverso la tecnica dell’assemblaggio e del collage insegnerà ai bambini a dare nuova vita a vecchie riviste, cartoncini, cartoni o carta da parati, trasformandoli in divertenti marionette. Il 1° settembre dalle 16.30 alle 20 sono in programma: Personaggi Cosmici, laboratorio sulla cartapesta volto al riciclo e al riuso condotto dallo street artist Davide D’Angelo aka URKA, e Giro Cosmico, laboratorio di disegno collettivo a cura di Jacopo Natoli e Danilo Innocenti dell’Associazione ESSA! Spazio-laboratorio. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail communication@latitudoartprojects.net, al numero 06.59877542 o via WhatsApp al 333.1245191.

Fino all’8 ottobre l’Associazione Culturale Zip_Zone d’Intersezione Positiva propone Circo Sciarra, itinerari di arte, musica e spettacolo per tutta la famiglia. Dal 31 agosto al 2 settembre a Villa Sciarra (via delle Mura Gianicolensi 11 – I Municipio) appuntamento con L’estate non finisce mai, piccolo festival di giochi di una volta rivolti a tutti a cura di Massimiliano Faraoni dell’Associazione Lampada Blu nel corso del quale si potrà assistere anche allo spettacolo dell’acqua a cura di Scienza Divertente (giovedì e venerdì dalle 11 alle 19; sabato dalle 16.30 alle 18.30). Presso La Città dell’Altra Economia (largo Dino Frisullo – I Municipio), fino al 17 settembre dalle 18.30 alle 20 l’artista Valerio Bonsegna proporrà ai piccoli visitatori Il gioco libera tutti, allestimento di una ventina di giochi dell’antica tradizione. L’idea è quella di ritornare a trattare con materiali naturali come legno, stoffa, bambù, ferro e oggetti riciclati riscoprendo la semplicità della creatività e sviluppare la manualità e l’immaginazione. Il 1° settembre, inoltre, l’area sarà animata dagli operatori dell’Associazione Perfareungioco. Ingresso libero.

Il 1° settembre prende il via al Teatro Ciak (via Cassia 692 – XV Municipio) Ciak Cinema Arena, rassegna cinematografica che propone film, cortometraggi, dibattiti e incontri con importanti critici cinematografici, ponendo l’accento sui temi dell’accoglienza, della diversità e delle amicizie che nascono nei modi più inaspettati. Si parte con l’animazione: in programma, Ernest & Celestine di Benjamin Renner, Vincent Patar e Stéphane Aubier (1° settembre, ore 20.30); Arriety – Il mondo segreto sotto il pavimento, pellicola prodotta dallo Studio Ghibli e diretta da Hiromasa Yonebayashi (2 settembre ore 20.30); Zootropolis, film Disney diretto da Byron Howard e Rich Moore (3 settembre ore 16.30). Ingresso libero.

A Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1) la manifestazione Stravilla! Bonelli Playground, festival di teatro e nuovo circo a cura dell’Associazione Disambigua APS, propone il 1° settembre dalle 17 alle 20 Parco dell’immaginario, un laboratorio itinerante nel verde a cura dell’Associazione Art Ludik pensato per bambine e bambini di tutte le età, da pochi mesi fino ai 13-14 anni, con giochi di strada, di movimento e precisione, laboratori d’arte e letture ad alta voce per risvegliare l’interesse per il pianeta che abitiamo e comprendere i grandi rischi che sta correndo a causa dell’operato dell’uomo. Il 2 settembre invece, dalle 18.30 alle 21, c’è Giochi al Parco, animazione diffusa con truccabimbi, teatrino di marionette, baby dance e giochi di squadra a cura degli animatori professionisti dell’Associazione Lampada Blu. Nella stessa giornata da non perdere, inoltre, Little Pier e le storie ritrovate, spettacolo in musica con Pier Cortese che condurrà i piccoli ascoltatori in un mondo fatto di scoperte e rispetto per il pianeta terra; il 3 settembre è in programma La scarpetta di cristallo, spettacolo del Circolo Arci San Gordiano, con Rosario Ciranni, Federica Catena e Viola Tornato, che narra al piccolo pubblico la storia di Cenerentola, rivisitata con momenti comici e di interazione che coinvolgeranno genitori e bambini. Inizio spettacoli ore 18. Tutte le attività sono a ingresso libero.

Tra gli eventi delle Biblioteche di Roma dedicati ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, il 30 agosto alle ore 11, la Biblioteca Vaccheria Nardi ospiterà La principessa racconta, letture e laboratorio didattico sull’inclusione. L’evento, curato dal professore Marco Martucci, ha lo scopo di parlare a famiglie, bimbi e ragazzi della differenza/varianza/disforia di genere attraverso storytelling e attività STEAM. Età consigliata: 4-10 anni. Prenotazione obbligatoria: ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it.

Il 5 settembre alle 17 invece, presso la Biblioteca Villa Leopardi si riparte con gli appuntamenti di Un nido di libri, letture ad alta voce di albi illustrati e racconti nuovi da poco arrivati in biblioteca, per bambini dai 18 ai 36 mesi e le loro famiglie. Prenotazione obbligatoria: 06.45460621 – villaleopardi@bibliotechediroma.it.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali rivolte alle famiglie e ai ragazzi, il 3 settembre alle 10, alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, nell’ambito della mostra in corso Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico itinerante, Angela Maria Russo terrà il laboratorio Il taccuino naturalistico con approfondimenti sulle diverse tecniche utilizzate: acquerello, tempera, matite colorate, china e pastelli a cera (prenotazione obbligatoria: iscrizioniaipan@gmail.com – 335.6874471).