Ethereum Classic guadagna punti, scopriamo il perché

Chiunque segua il prezzo di ethereum in euro, sa che pian piano la seconda moneta per capitalizzazione sta risalendo, in attesa di ottime notizie provenienti dal merge.

Tutti gli investitori infatti sperano che dopo il primo epocale cambiamento dell’ecosistema il prezzo di ethereum alga fino a raggiungere e superare il suo massimo storico.

D’altronde la coppia Eth-Eur è stata sempre una delle più scambiate, per molte valide ragioni.

Ethereum Classic in ripresa, perché?

Ethereum classic è al momento tra le criptovalute che riescono a guadagnare punti in modo consistente in queste giornate bearish un po’ altalenanti.

Sicuramente questo balzo in avanti è dovuto alle sorti del suo “gemello” Ethereum, che tra merge e notizie sempre più allettanti da parte di Vitalik Buterin (il suo fondatore) stanno contribuendo a questo balzo in avanti.

Dove comprare Ethereum ed Ethereum Classic?

Chi c’è dietro la ripresa di Ethereum Classic?

È sembrato un po’ strano che Ethereum Classic stia viaggiando su dei tassi di crescita di prezzo superiori alla media del mercato attuale. Soprattutto perché si tratta, comunque, di una chain minoritaria. Non sono in molti ad utilizzarla ed i volumi di transazioni sono ovviamente inferiori a quelli di Ethereum.

Sicuramente questo fattore potrebbe essere la conseguenza di uno speech di Vitalik Buterin, avvenuto qualche giorno addietro, dove veniva lodato, come alternativa, ETC.

In pratica il leader di Ethereum ha detto che chi non dovesse essere contento dei cambiamenti importanti che stanno avvenendo all’interno dell’ecosistema di Ethereum, soprattutto per quanto riguarda il merge ed il Proof of Stake, potrebbe pensare di utilizzare Ethereum Classic.

In fondo si tratta di una versione che rimane abbastanza fedele all’originale ed infatti continuerà ad utilizzare il sistema Proof of Work.

Una specie di pubblicità indiretta che spiegherebbe il balzo in avanti di Ethereum Classic, anche se non ha ancora raggiunto i massimi dell’anno scorso.

Svolta anche per Ethereum classic

Antpool ha annunciato di aver stanziato ben 10 milioni di dollari americani per finanziare tutti i progetti che utilizzeranno Ethereum Classic, ovviamente premiando la qualità di quest’ultimi. Sembra evidente che nel mirino ci siano progetti già funzionanti su Ethereum che per continuare con il sistema Proof of Stake, dovranno cambiare da Ethereum Classic.

Sono tutte ottime premesse. In fondo ETC è un protocollo che non molti conoscono ma che potrebbe venire a galla grazie proprio ad una serie di progetti come quello appena annunciato.

Quale sarà il futuro di Ethereum Classic

È comunque molto difficile stabilire quale sarà il futuro di questa criptovaluta. Chi fa mining di Ethereum potrebbe pensare di spostarsi su questo network, dando così nuovo vigore e linfa (ed accrescimento del valore) alla moneta.

Se però in molti rifiutassero il Proof of Stake, e migrassero verso il classic potremmo assisterà ad un bel cambiamento.

Per ora è comunque tutto prematuro, aspettiamo di vedere l’evoluzione di Ethereum una volta che il merge sarà sulla mainnet.