Etruscan Race, tutti i ringraziamenti e TUTTE LE FOTO della gara di domenica alla Roccaccia

Riceviamo da Etruscan Castle e pubblichiamo (assieme alle foto scattate da Stefano Dili)

L’ASD Etruscan Castle dopo il grande successo della seconda edizione dell’Etruscan Race

tenutasi domenica 16 ottobre presso la località Roccaccia a Tarquinia, che ha visto al via

delle due gare, da 3km e 9km, oltre 150 atleti, ringrazia tutti coloro che con il loro

impegno e il loro appoggio hanno permesso l’ottima riuscita dell’evento.

Grazie al Comune di Tarquinia e all’Università Agraria di Tarquinia per aver concesso il loro

patrocinio, alla C.R.I di Tarquinia, al dott. Antonio Pellicciotti e all’infermiera Fortunata Pone per aver

monitorato la situazione medica, all’AEOPC Tarquinia e al Presidente della stessa Alessandro

Sacripanti per il loro indispensabile supporto tecnico e umano, al prezioso contributo di Elisabetta

Ciolli, a Stefano Tienforti che con la sua voce ha dato professionalità e brio all’evento, al giudice UISP Roma Luigi Scognamiglio e a tutte le attività che hanno concesso il loro contributo: Assotour, Bonfredil, M.E.G edilizia, Capolinea Cafè, Società agricola maremma, Officina Agricola Gagni, Agriturismo podere Giulio, Agriturismo podere del Gesso, Freddoloso surgelati, Ristorante Girardengo, Tarquinia gomme, Enoteca la Velka, Sport Active, Gioielleria Sabbatini, Autofficina Alberto Bussoletti e figli, Autofficina Amantini e Mariani, Caffetteria Mauro, Diego art tatoo, White bar, Mangani e Riccardi società agricola, Giardiniere Merlini, Dekra, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Impresa edile Tiselli Gino e Eleganza & Armonia salone di bellezza.

Grazie all’assesore allo sport Martina Tosoni e al consigliere Matteo Costa, nella doppia veste di amministratore e partecipante. Un grazie infinito e un grande applauso vanno a tutti i ragazzi e le ragazze dell’ASD ETRUSCAN CASTLE e ai molti amici che hanno dato tempo, lavoro, passione e cuore al fine di raggiungere questo splendido risultato.

Infine il ringraziamento più grande alle decine di atleti e atlete che hanno partecipato all’evento e senza i quali tutti i nostri sforzi sarebbero stati vani Grazie alle associazioni Veteran Box Tarquinia, all’ASD New fitness evolution, agli AROOvinati, alla Roma OCR, alla Spirit Warrior OCR, alla Crossfit SXE e alla Crossfit Monteverde, che hanno aderito numerosi ricordando che la collaborazione e non la rivalità è il cuore pulsante dello sport. Un arrivederci al prossimo anno per la terza edizione dell’ETRUSCAN RACE Tarquinia.