EX_TRA: i ponteggi del centro storico di Roma diventano una galleria en plein air

Riceviamo e pubblichiamo

Alessia Babrow, street artist e performer, ed il Gruppo Pouchain presentano “365”, opera dalle dimensioni di 12X12m esposta sul primo ponteggio selezionato per lanciare il progetto #EX_TRA.

L’obiettivo dell’iniziativa è fare un dono alla città, promuovere e sostenere l’arte soprattutto in un periodo delicato come questo.

Il Gruppo Pouchain, leader nel settore dell’edilizia e del restauro monumentale mette a disposizione i propri ponteggi per questo e futuri progetti artistici, nell’ottica di aprire la strada a nuovi percorsi socio-artistici e culturali. Come ha sottolineato Marco Pouchain infatti “questo e altri nostri spazi sono a disposizione di quegli artisti che vorranno partecipare all’iniziativa presentando il loro progetto espositivo”.

La partecipazione di Alessia Babrow al progetto #EX_TRA segna un nuovo inizio del suo percorso artistico, in cui ribadire le intenzioni che caratterizzano il suo lavoro. La scelta è ricaduta sull’opera 365, opera madre del progetto Just Use It iniziato nel 2013 e che sottolinea la necessità di affidarsi e fidarsi dell’intelligenza del cuore. “Il cuore sa tutto” ha dichiarato Alessia Babrow “sa riconoscere cosa è giusto da cosa è sbagliato e la mente dovrebbe essere al suo servizio e non il contrario”. Questo è il messaggio che l’opera vuole trasmettere, nella speranza che non rimanga circoscritto al periodo natalizio ma che diventi una costante nella vita di ognuno.

L’iniziativa rappresenta un gesto significativo che si propone di portare l’arte in strada e riunire artisti pronti a farsi “trascinare dall’esempio”.Da qui l’origine del nome #EX_TRA e dell’hashtag a cui è legato: Exempla Trahunt, gli esempi trascinano. Questo è l’auspicio del Gruppo Pouchain, di Alessia Babrow e di tutti i partecipanti all’iniziativa: dimostrare che il senso di cooperazione crea valore ed esserne l’esempio trascinante.

Gruppo Pouchain, società specializzata nel settore restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali, con particolare esperienza nel settore architettonico e storico-artistico. Tra gli innumerevoli lavori si ricordano la Scalinata di Trinità dei Monti, i Fori Imperiali, la Cattedrale di Taranto, le Terme di Diocleziano, le Mura della città di Pisa.

Alessia Babrow, artista poliedrica, esplora varie forme d’arte che vanno dalla fotografia alla performance, senza trascurare video art, installazioni e assemblaggi, land art, recycling art, scultura fino alla street art. Interessata al concetto di arte come funzione sociale, si interroga sui temi che che riguardano l’ambiente, la società e la dignità degli esseri umani. Ha esposto in Austria, Cina Popolare, Grecia, Regno Unito e Russia. E’ autrice, inoltre, dell’immagine sul francobollo di Pasqua 2020 del Vaticano.