extrabook: ecco i dieci libri più venduti nel 2019 alla libreria La Vita Nova di Tarquinia

Come combattere, in ambito di libri, la grande distribuzione e la vendita on line? Valorizzando, consigliando, selezionando e creando un pubblico pronto a fidarsi delle proposte suggerite. Ed è esattamente questa la ricetta, a Tarquinia, de La Vita Nova, libreria caffè partner de lextra.news nel progetto #extrabook, nato su Instagram appunto per indicare alcune delle novità più interessanti giunte in libreria.

A confermarlo sono i dati sui libri più venduti nel 2019 tra gli scaffali de La Vita Nova tra i quali, a farla da padrone, sono opere con un fortissimo legame con Tarquinia.

Ed è proprio questo il titolo del libro che comanda con discreto margine la classifica annuale delle vendite. Per chi ancora non lo conoscesse si tratta del volume fotografico di Alberto Novelli coedito, a fine 2018, dalla Libreria stessa, con prefazione di Tiziano Torresi e contributi di Lorella Maneschi, Maria Letizia Sileoni, Daniela Alessandrelli e Valeria Peparello.

Portano firme tarquiniesi anche le due opere sul podio. Il secondo libro più venduto è infatti “Una yurta sull’Appennino”, in cui Marco Scolastici, raccontandoci la resistenza di Macereto nei mesi del terremoto, rivive e fa rivivere la storia della sua famiglia e la sua, e al terzo posto troviamo “Il sigillo di Caravaggio”, l’ultimo romanzo storico di Luigi De Pascalis che tra realtà e fantasia indaga sulla misteriosa morte del famoso pittore.

In quarta e quinta posizione, poi, due opere che testimoniano come i preziosi consigli che arrivano dalla libreria siano azzeccati e abili nel generare un meritato passaparola.

“Isole minori” di Lorenza Pieri e “L’amurusanza” di Tea Ranno sono, infatti, libri letti e apprezzati prima di tutto dallo staff, tanto da esser stati protagonisti delle prime due puntate di #extrabook. È frutto invece quasi esclusivo del nome e della bravura degli autori, il successo, in sesta e settima posizione rispettivamente, de “I leoni di Sicilia – La saga dei Florio”, di Stefania Auci, e de “Il pianto dell’alba”, di Maurizio De Giovanni. Lo stesso si potrebbe dire di “Rien ne va plus” di Antonio Manzini.

È interessante infine notare come a chiudere la classifica siano due libri – “Casamonica, la storia segreta” di Floriana Bulfon e “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi – protagonisti di apprezzate presentazioni dedicati al tema della mafia avvenute in collaborazione con la Rete delle scuole per la legalità G. Falcone.

Questa è solo un’ulteriore conferma che un modello di libreria così empatico con la clientela trova modi vivaci e variegati per appassionare i propri lettori. E adesso non ci resta che aspettare i nuovi libri proposti quest’anno da Elena Biagiola e il suo staff di lettrici instancabili.

La Top10 2019 alla libreria La Vita Nova di Tarquinia