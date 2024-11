“Fare Armonia”: la musica celebra Santa Cecilia a Tarquinia

Banda G. Setaccioli – Tarquinia

Tarquinia si prepara a ospitare la quarta edizione di “Fare Armonia”, l’evento musicale dedicato a Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Promosso dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e dall’Associazione Musicale “Giacomo Setaccioli”, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, l’appuntamento celebra la tradizione musicale cittadina, con momenti di fede e spettacolo.

Il programma dei festeggiamenti

La festa prende il via venerdì 22 novembre alle 17.00 con una messa nella Chiesa della Madonna dell’Ulivo, accompagnata dal coro parrocchiale. Domenica 24 novembre, il Duomo di Tarquinia ospiterà alle 10.00 una solenne celebrazione liturgica con il contributo della Cappella musicale del Duomo, della Nova Schola Cantorum di Nepi diretta dal M° Laura Ammannato, e della Banda Musicale “Giacomo Setaccioli”. Al termine della messa, musicisti, coristi e strumentisti riceveranno una speciale benedizione.

Musica nelle strade e chiusura con i Vespri

Dopo la messa, la Banda Musicale “Giacomo Setaccioli” animerà le vie principali di Tarquinia con una coinvolgente esibizione, a partire dalle ore 11.00. I festeggiamenti si concluderanno nel pomeriggio con i Secondi Vespri della Solennità di Cristo Re, cantati in gregoriano nella suggestiva cornice della Chiesa delle Monache Benedettine. Un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica e delle tradizioni.