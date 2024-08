Fargetta accende la Notte Bianca di Acquapendente: il dj in città il 9 agosto

La Notte Bianca di Acquapendente è alle porte! Venerdì 9 agosto 2024, dalle ore 19.00, il centro storico di Acquapendente si trasforma in un palcoscenico di cultura, musica e divertimento grazie all’evento promosso dalla Rete di Imprese Porta Francigena, in collaborazione con il Comune di Acquapendente. Ospite d’onore della serata è il leggendario DJ Fargetta, un nome storico della musica house e dance italiana. Mario Fargetta, conosciuto anche come DJ Fargetta, ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta, ma è dagli anni Novanta che ha raggiunto la fama internazionale con hit come “Music”, “Your love”, “The music is movin'”, “Play this song”, “Cantare sognare”, “Shining Star” e molti altri. Non perdetevi la sua esibizione in Piazza Girolamo Fabrizio!

Una serata di cultura, musica e divertimento

La Notte Bianca non è solo musica, ma un evento completo e gratuito che porta vita e vitalità nel cuore di Acquapendente. Con negozi aperti fino a tardi, spettacoli dal vivo, degustazioni enogastronomiche e mercatini, c’è qualcosa per tutti. È un’opportunità unica per esplorare la bellezza della città dell’Alta Tuscia sotto le stelle, unendo la comunità locale e i turisti in un’esperienza magica. Le strade si riempiranno di risate, musica e allegria, offrendo attività per tutte le età.

Sabato 10 agosto: risate con Marco Marzocca

La festa continua sabato 10 agosto con una serata dedicata alla comicità. Alle 21.30, in Piazza Girolamo Fabrizio, salirà sul palco Marco Marzocca, noto comico e attore. Marzocca, che ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1994 al fianco di Corrado Guzzanti, ha conquistato il pubblico con personaggi indimenticabili come Ariel, il Notaio, Cassiodoro, Mamma Orsa, Michelino e Sturby. Con la sua consueta ironia e comicità, Marzocca racconterà la sua vita e le esperienze che hanno segnato la sua carriera. Non mancate a questo appuntamento per una serata di risate e divertimento!

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web del Comune di Acquapendente o seguire la pagina Facebook del Comune di Acquapendente.