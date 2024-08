FdI, Riglietti, Serafini e Zacchei: “Grazie al ministro Lollobrigida 6 milioni e mezzo di euro per la piana di Tarquinia”

Riceviamo dal Circolo FDI Tarquinia e pubblichiamo

“Grazie al ministro Francesco Lollobrigida arrivano sei milioni e mezzo per la piana di Tarquinia”. A dichiararlo, in una nota congiunta, il presidente dell’Università Agraria, Alberto Riglietti, e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luigi Serafini e Betsi Zacchei.

Nella lottà alla siccità, il Ministero dell’Agricoltura ha finanziato il progetto per l’ammodernamento del sistema d’irrigazione della piana di Tarquinia presentato dal Consorzio di Bonifica Lazio Nord. Saranno interessate dai lavori principalmente le condotte secondarie e terziarie del 3° e del 5° lotto irriguo, dopo i lavori relativi al lotto 3, finanziati grazie al PSRN, che sono in dirittura d’arrivo.

“Come presidente dell’Università Agraria – aggiunge Alberto Riglietti – intendo fare un ringraziamento al presidente della commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, ed ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per questo importante sostegno di cui Tarquinia aveva bisogno”.

“Un ulteriore passo in avanti nella lotta alla siccità e nella salvaguardia dell’agricoltura non solo tarquiniese ma provinciale”, commentano Serafini e Zacchei. “Il ministro Lollobrigida ha dimostrato ancora una volta massima sensibilità sul tema premiando gli sforzi del presidente del Consorzio di Bonifica, Niccolò Sacchetti. Un ringraziamento va anche e soprattutto all’assessore regionale Giancarlo Righini, che ha consentito di aggiornare le apposite piattaforme dalle quali il Ministero ha attinto per la scelta dei progetti meritevoli di finanziamento”.

“Pur non essendo più al governo della città – concludono Serafini e Zacchei – Fratelli d’Italia continua ad impegnarsi per il bene di Tarquinia e dei tarquiniesi tramite tutti i suoi rappresentanti istituzionali”.