FdI Tarquinia: “Bene il tesseramento: appuntamento domenica al Lido per il gazebo”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

“Si è svolta questa settimana l’assemblea di Fratelli d’Italia Tarquinia, con una grande partecipazione di cittadini. L’Incontro alla presenza del presidente e di tutti gli amministratori dell’Università Agraria, e del gruppo consiliare del comune è stato un momento utile per discutere dell’attuale situazione interna all’amministrazione comunale, e ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia, quale principale forza d’opposizione, a portare avanti politiche di confronto e controllo dell’attuale amministrazione Sposetti.

Durante l’incontro, gli amministratori dell’Università Agraria hanno esposto ai numerosi presenti quanto di buono fatto in questi primi mesi alla guida dell’ente, con numerosi e significativi interventi. Le iscrizioni a Fratelli d’Italia, dall’inizio della campagna di luglio “Orgoglio italiano” sono già decine e, nelle prossime settimane, si svolgeranno una serie di appuntamenti proprio per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia Tarquinia. Prossimo appuntamento domenica 4 agosto al lido per il gazebo informativo sulle quattro riforme del Governo Meloni alla presenza del Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, dell’on. Mauro Rotelli e dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Menegali Zelli Iacobuzi.