FdI Tarquinia: “Sberna vicepresidente al Parlamento Europeo è un successo per Tarquinia e la Tuscia”

“L’elezione di Antonella Sberna a vicepresidente del Parlamento Europeo è un successo per Tarquinia e per tutta la Tuscia”, così in una nota il circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia.

“La giornata di martedì – dichiarano – rimarrà per sempre nella storia della politica viterbese. Dopo aver raggiunto un primo traguardo, quello dell’elezione ad europarlamentare, l’amica Antonella ha centrato un obiettivo che solo alcuni mesi fa sembrava irrealizzabile. A lei vanno i nostri migliori complimenti e gli auguri di buon lavoro. Intendiamo infine ringraziare il partito di Fratelli d’Italia, a livello nazionale e provinciale, per aver dato alla Tuscia la possibilità di essere così fortemente rappresentata in Europa”