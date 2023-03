“Felici & maleducati”, tempo di commedia al Teatro Boni di Acquapendente

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, con un testo teatrale di Enrico Maria Falconi prodotto da Blue in the Face. Domenica 5 marzo 2023, alle ore 17.30, è in programma “Felici & maleducati”, di e con Enrico Maria Falconi, Sara Gianvincenzi, Simone Luciani, Filippo Granati, Federica Corda, Martina Crescentini, Matteo Tuscolano.

La commedia in due atti è incentrata sulla storia del protagonista Nicola, che dopo anni di galera torna a casa e si trova a vivere situazioni completamente inaspettate. Tutto è cambiato per lui, che è comunque intenzionato a sistemare tutto, fino a quando viene raggiunto da Arturo, suo compagno di cella, è evaso per riunirsi a lui.

“Felici & maleducati” è una commedia per ridere di gusto, attraverso sequela di situazioni divertenti per i due protagonisti costretti ad affrontare figli, ex mogli, un prete e una temibile cameriera, con un finale inatteso.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.