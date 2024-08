Ferragosto e cultura: aperti musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali

Un Ferragosto all’insegna della cultura: il Ministero della Cultura ha annunciato che il 15 agosto musei, parchi archeologici, castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini statali resteranno aperti. È un’opportunità perfetta per scoprire o riscoprire le meraviglie del patrimonio culturale nazionale, immergendosi in secoli di storia e bellezza.

Orari e modalità di visita

Le visite si svolgeranno secondo i consueti orari di apertura di ciascun luogo e rispettando le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture. È importante notare che, dove previsto, sarà necessario effettuare la prenotazione in anticipo: per evitare inconvenienti, è consigliato di verificare gli orari e le modalità specifiche del luogo che si desidera visitare.

Apertura non gratuita: cosa sapere

Un punto da tenere a mente: l’apertura del 15 agosto non sarà gratuita. I biglietti dovranno essere acquistati come in qualsiasi altro giorno dell’anno. Per pianificare al meglio la visita, tutte le informazioni necessarie, inclusi eventuali costi e prenotazioni, sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura.