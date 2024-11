Festa del Tesseramento al Centro Sociale Anziani di Tarquinia: una giornata all’insegna dell’aggregazione

Giornata di festa al Centro Sociale Anziani APS di Tarquinia, sabato 7 dicembre, con un programma mirato a stimolare il tesseramento e garantire aggregazione e coinvolgimento tra i soci, due delle parole chiave che animano l’attività del centro.

Il programma delle iniziative

La Festa del Tesseramento inizia alle 12, presso la sala del consiglio comunale di Tarquinia, dove avverrà un incontro con le autorità: sindaco e vicesindaco di Tarquinia e il presidente provinciale di Ancescao. Quindi, dalle 13, pranzo presso il ristorante Tarconte, con lotteria a sorpresa e quattro salti in allegria a suon di musica.

Le modalità di partecipazione

Il presso per la partecipazione all’evento conviviale è di 30 euro a socio, con contributo del centro. Le prenotazioni sono già aperte presso la sede in via delle Torri, dalle 14 e 30 alle 18: si prenotano tavoli da 8, 9 e 10 posti.