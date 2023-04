Festival letterario “Tolfa Gialli&Noir”: annunciati i titoli in concorso per il 9° Premio Glauco Felici – Fondazione Cariciv 2023 e per il Premio Speciale ¿QUIÉN SABE?

Riceviamo e pubblichiamo

Nel vivace comune di Tolfa (Roma) proseguono le attività del Festival Tolfa Gialli&Noir per la 9a edizione del Premio Glauco Felici – Fondazione Cariciv 2023 e del Premio Speciale ¿QUIÉN SABE?.

Tra le manifestazioni letterarie più importanti in Italia nel settore, il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Chirone, con il costante sostegno della Fondazione CARICIV.

L’annuale Premio letterario è nato per onorare il prezioso lavoro di Glauco Felici, scomparso repentinamente nel settembre 2012, ispanista e traduttore di autori come il Nobel Vargas Llosa, Marías, Soriano, Goytisolo, Borges, Lezama Lima, Paz e García Lorca.

Il bando del Premio, rivolto a scrittori under 45 con libri di genere giallo e/o noir scritti in lingua italiana ha raggiunto il suo termine di scadenza e, raccolte le candidature, l’Associazione culturale Chirone annuncia i sei titoli che partecipano al concorso:

Alessandro Ceccherini, Il Mostro, Nottetempo,

Stefano Cosmo, Dentro la gabbia, Marsilio,

Andrea Fazioli, Le strade oscure. Una nuova indagine di Elia Contini, Guanda

Leo Giorda, L’angelo custode. Un’indagine di Woodstock, Ponte alle Grazie

François Morlupi, Formule mortali. La prima indagine dei Cinque di Monteverde, Salani

Lavinia Petti, Dove nascono le ombre, Mondadori

I libri in gara accedono ora alla fase di lettura e valutazione da parte di una giuria di qualità, composta da scrittori, professionisti del settore e amanti della lettura. Membri della giuria: Fabrizio Barbaranelli, Caterina Battilocchio, Maluè Felici, Serena Ferraiolo, Lorenza Ghinelli, Franco Limardi, Valerio Nardoni, Stefania Sgriscia, Alessandra Tedesco e il Gruppo di lettura della Biblioteca di Tolfa.

A giugno, a valle dell’impegno della giuria, saranno resi noti i romanzi finalisti che prenderanno parte alla serata di premiazione in programma per luglio 2023 presso il chiostro del Polo culturale di Tolfa.

Gradita novità di questa 9a edizione il doppio nuovo ingresso in Giuria: l’organizzazione dà il suo grato e caloroso benvenuto a Lorenza Ghinelli, scrittrice molto affermata nel settore e vincitrice della scorsa edizione, la quale dichiara in merito: “È da tempo che penso che il Festival Tolfa Gialli & Noir costituisca un esempio emblematico di cosa significhi costruire bellezza e cultura in modo serio, professionale e divertente. Tutti ingredienti che trovo irrinunciabili. Avere vinto il Premio letterario Glauco Felici nel 2022 mi ha reso felice, ed entrare oggi a fare parte di questa giuria di cui ho profonda stima è senz’altro un onore, ma anche una splendida responsabilità che assumo con gioia.”

Altro sentito ringraziamento va a Serena Ferraiolo, Assistente di Direzione della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega e Coordinatrice del Gruppo di Lettura della Biblioteca di Tolfa, che spiega: “Il Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Tolfa è nato lo scorso anno insieme a Marco Bartolomucci, Sergio Ceccarelli e grazie al supporto della Coop. Taitle Ingegno Multiforme, gestore del Polo Culturale di Tolfa. Abbiamo proposto un tema, la formazione sentimentale, leggendo, commentando i libri, aiutandoci a cambiare punti di vista tra noi e con autrici e autori. Nel primo ciclo abbiamo letto e incontrato a Tolfa Nadia Terranova, Valentina Farinaccio, Viola Di Grado, Elisa Casseri, Anilda Ibrahimi, Romana Petri, Gaja Cenciarelli, Stefano Petrocchi – direttore della Fondazione Bellonci – per parlare di Maria Bellonci e infine pochi giorni fa Mario Desiati.

L’iniziativa avviata ormai un anno fa, ha creato un vero e proprio gruppo, a cui siamo ormai intimamente affezionati, composto da persone dedite e aperte al confronto.

Ora il Gruppo di lettura entra a far parte della giuria del Premio Glauco Felici, appuntamento immancabile del Tolfa Gialli & Noir e siamo entusiasti di poter sperimentare il confronto con la letteratura di genere, sperando che il gruppo si allarghi a più persone!”

Accanto al Premio Glauco Felici, nel 2020 è stato istituito il Premio speciale ¿Quién Sabe? che potrà essere conferito o meno dal Presidente della Giuria, Maluè Felici, con l’intento di celebrare una determinata peculiarità presente nei libri candidati al Premio Glauco Felici, come ad esempio l’originalità della trama o l’innovazione nell’uso del linguaggio.

Al vincitore del Premio Glauco Felici sarà assegnato un premio in denaro di €1000,00, donato dalla famiglia Felici; mentre per il Premio Speciale ¿QUIÉN SABE? un premio di €300,00.

Vincitori delle scorse edizioni del Premio: nel 2022 Lorenza Ghinelli con il romanzo “Bunny Boy” (Marsilio), nel 2021 Silvia Bottani con Il giorno mangia la notte (SEM), nel 2020 Antonio Paolacci & Paola Ronco con Nuvole barocche (Piemme), nel 2019 Angelo Petrella con Fragile è la notte (Marsilio), nel 2017 Darien Levani con Toringrad (Edizioni Spartaco), nel 2016 Paolo La Peruta con Senza Pace (Manni Editore), nel 2015 Piergiorgio Pulixi con La notte delle pantere (Edizioni e/o), nel 2014 Massimiliano Carocci con Milano city blues (Eclissi Editrice).

Festival e Premio sono manifestazioni anticonformiste, uniche nel loro genere, che si svolgono ogni anno a Tolfa all’interno di un assetto scenografico e teatrale che, di volta in volta, è ispirato alle opere degli scrittori ospiti. Gli autori e i loro libri sono i protagonisti, coinvolti in prima persona all’interno di un percorso caratterizzato da letture, interviste, domande e spazio aperto per il libero racconto di sé e della propria esperienza, in un dialogo circolare sul palco e con il pubblico.

Maggiori informazioni sul sito del Festival al link: https://tolfagiallienoir.it/

CONTATTI

www.tolfagiallienoir.it

Associazione Culturale Chirone (Tolfa) Tel. 0766.92127 – 389.7824847

E-mail: tolfagiallienoir.festival@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Tolfa-GialliNoir

Ufficio stampa: Fiorenza Gherardi De Candei Tel. 328.1743236 Email: info@fiorenzagherardi.com