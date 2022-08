“Festival Summer HOLI”: il 7 agosto a Tarquinia Lido il Beach Color Party più atteso dell’estate

Riceviamo e pubblichiamo

Il Beach Color Party più atteso dell’estate sta per tornare pronto ad ospitare migliaia di partecipanti tra giovani e adulti, provenienti da tutto il comprensorio.

Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia si ritorna più forti di prima, l’appuntamento è domenica 7 agosto, dalle ore 16.00 per 12 ore no stop. Sottosuono Eventgroup è lieta di presentare la quarta edizione del “Festival Summer HOLI”, la grande novità che permetterà di rivederci tutti assieme in oltre 5 mila mq di spiaggia in Piazza delle Naiadi Snc a Tarquinia Lido (antistante il Monumento dei Caduti).

Musica, colori e divertimento animeranno il lungomare tarquiniese. In un mega palcoscenico con effetti speciali, si esibiranno 15 artisti e professionisti dell’animazione, il tutto completato da un’area drink & beverage, stand con fantastici gadget e colorbag multicolore per un evento memorabile! La Sottosuono Eventgroup coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Tarquinia, la Provincia di Viterbo e tutti gli sponsor che hanno sposato questo progetto.