Fiera di Tarquinia, in quali parcheggi saranno validi gli abbonamenti mensili o annuali? Ecco la nota (con mappa) che chiarisce tutto

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione della Fiera che si terrà a Tarquinia Lido, dal 29 aprile all’1 maggio 2023, saranno applicate nuove tariffe per la sosta a pagamento. L’ordinanza di riferimento è la numero 73 del 26 aprile 2023.

Bisognerà fare particolarmente importanza al fatto che in tutte le aree “fiera” non potranno essere utilizzati gli abbonamenti settimanali (camper), mensili ed annuali (autovetture) o i ticket eventualmente stampati in altre zone. I ticket saranno di tipo giornaliero e validi fino alle ore 22 dello stesso giorno, € 5.00 per le autovetture ed € 10.00 per i camper.

In tutti gli altri parcheggi a pagamento presenti in Tarquinia Lido, raggiungibili, rimarranno invariate le tariffe e sarà possibile utilizzare gli abbonamenti mensili ed annuali per le autovetture. Di seguito una piantina utile per individuare le aree di sosta “fiera” e la viabilità per poter accedere alle stesse. Il link di seguito permetterà di scaricare facilmente la piantina sul proprio smartphone: https://bit.ly/3Avgbx5 . La D-Management rimane a completa disposizione per chiarimenti, e-mail: amministrazione@d-management.it / avvisi@ditechsrl.com.