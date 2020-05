Finalmente Dilas Grau! Riapre stasera il pub-pizzeria nel centro storico di Tarquinia

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Finalmente, di nuovo, il Dilas! Dopo la pausa forzata causa coronavirus, stasera, giovedì 28 maggio, il Dilas Grau, amatissimo pub-pizzeria del centro storico di Tarquinia, torna ad aprire le sue porte.

“Siamo felici di potervi rivedere e cercare di dare normalità alle vostre serate con la nostra cucina e le nostre birre”, dicono Andrea ed Emanuele, che già da stasera aspettano i tanti ragazzi che vedono quel luogo come un vero e proprio punto di riferimento.

“Vi aspettiamo come sempre”, concludono, naturalmente con tutte le misure di sicurezza richieste per la totale tranquillità dei frequentatori e nuove soluzioni per una splendida esperienza. Il Dilas Grau è in via Felice Cavallotti, 19, a Tarquinia: per ogni info si può chiamare lo 0766 856478.