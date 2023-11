Fine settimana di Cultura a Roma: musei e siti archeologici aperti gratuitamente

Foto di Pixabay da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/il-colosseo-roma-532263/

Nel mese di dicembre, torna l’opportunità di esplorare gratuitamente gli spazi culturali di Roma ogni prima domenica del mese. Il 3 dicembre 2023, saranno aperti a ingresso libero siti come l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali.

L’offerta si estende anche ai Musei Civici, tra cui i Musei Capitolini, il Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna e altri.

Una vasta offerta culturale

Presso i Musei Capitolini, è possibile visitare la mostra “I sommersi. Roma 16 ottobre 1943”, che commemora gli arresti di persone provenienti da tutti i quartieri di Roma in quel giorno. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi, la mostra “Vis-à-vis. Tenerani Spina. Dialogo in immagini” presenta un confronto tra modelli in marmo di Pietro Tenerani e immagini fotografiche di Luigi Spina.

Villa Torlonia offre due mostre, “Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano” e la prima mostra in Italia di FERRARI SHEPPARD dal titolo “CRUCIBLE”. Il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese ospita la mostra “El Dorado”, mentre al Museo Carlo Bilotti si tiene la mostra “tense_intense”.

Esperienze culturali differenziate

Il Museo delle Mura presenta la mostra “Patrimonio Mondiale: la Natura e le Impronte Umane”, mentre al Museo di Roma in Trastevere sono in esposizione “Illustrazioni per libri inesistenti. Artisti con Manganelli” e “Philippe Halsman. Lampo di genio”.

Alcuni eventi sono a pagamento, come la mostra su FIDIA a Villa Caffarelli e “Helmut Newton. Legacy” al Museo dell’Ara Pacis. Tuttavia, sono offerti sconti per possessori della MIC Card.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La gratuità è compatibile con la capienza dei siti, e la prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito web ufficiale dei Musei in Comune di Roma.