FLAG Lago di Bolsena, la quinta edizione di “Piatti di Lago” dedicata ai neodiplomati delle scuole alberghiere

Il FLAG Lago di Bolsena organizza la V edizione di “Piatti di lago”, dedicata ai neodiplomati degli istituti alberghieri. Fino alle ore 17 del 31 luglio 2020, gli studenti potranno iscriversi al corso gratuito, a numero chiuso, che si svolgerà a Bolsena. “L’emergenza causata dal coronavirus ha messo in crisi il settore dell’accoglienza e della ristorazione – sottolinea il FLAG Lago di Bolsena -. “Piatti di Lago” rappresenta un’occasione per ripartire mettendo al centro la cucina del lago di Bolsena, a base di pesce e dei prodotti tipici. Offrire dei percorsi formativi ai giovani diplomati delle scuola alberghiera, significa far crescere il comparto che rappresenta una voce importante per l’economia dei nostri territori”. Il corso, che partirà a settembre, avrà una durata di 20 ore, divise in quattro lezioni da cinque ore. Gli allievi, insieme alla dietista Sara Carnevale e allo chef Salvo Cravero, approfondiranno la conoscenza delle specie ittiche, con le caratteristiche nutrizionali, delle tecniche di lavorazione e conservazione del prodotto ittico di lago, della preparazione del ricette con i prodotti di lago, dell’impiattamento e della presentazione. “Le edizioni rivolte ai ristoratori hanno avuto un grande successo, in termini di partecipazione e apprezzamento – conclude il FLAG Lago di Bolsena -. Stiamo lavorando per organizzare nuovi corsi nei prossimi mesi, con la consapevolezza che la valorizzazione e la promozione delle tradizioni gastronomiche siano fondamentali per dare impulso al turismo. Sempre di più, infatti, i turisti richiedono nei loro viaggi momenti legati alla gastronomia in tutte le sue forme”. Per informazioni è possibile visitare il sito www.flaglagodibolsena.it. “Piatti di lago” è finanziato nell’ambito dell’Azione 2C della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Programma Operativo FEAMP 2014-2020.