Forza Italia, a Viterbo la scuola di governo locale “L’Italia che amministra”

Si svolgerà dal 27 al 28 febbraio e il 1° marzo, presso l’Hotel Salus Terme di Viterbo, la scuola di governo locale e responsabilità pubblica “L’Italia che amministra”, promossa da Forza Italia attraverso l’Accademia della Libertà, con il coordinamento della segreteria organizzativa nazionale guidata dall’Francesco Battistoni. L’iniziativa rientra nel percorso di formazione politica e amministrativa avviato dal partito con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche, giuridiche e strategiche di amministratori locali e di chi intende impegnarsi negli enti territoriali, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del governo dei territori.

Apertura con Frontini e Romoli, lectio magistralis del ministro Zangrillo

L’apertura dei lavori, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 15, sarà affidata ai saluti istituzionali della sindaca di Viterbo Chiara Frontini e del presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli. A introdurre la tre giorni formativa saranno Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato e responsabile nazionale della formazione di Forza Italia, e Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri e responsabile nazionale Enti locali. Nel corso della prima giornata è prevista la lectio magistralis del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, dedicata ai temi della Pubblica amministrazione del futuro.

Focus su PA, PNRR, innovazione e sviluppo dei territori

Le tre giornate di lavoro affronteranno numerosi temi legati al funzionamento e alla modernizzazione della Pubblica amministrazione, alle opportunità offerte dai fondi europei e dal PNRR, all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, oltre a sicurezza, politiche sociali e finanza pubblica. Previsti anche approfondimenti sugli strumenti a disposizione degli enti locali per promuovere sviluppo economico e coesione sociale sui territori. L’intervento conclusivo è in programma domenica 1° marzo alle ore 12.30 e sarà affidato al segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.