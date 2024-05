Forza Italia e Noi Moderati saranno con Giulivi: venerdì 10 maggio la presentazione della lista

Riceviamo da Forza Italia e Noi Moderati e pubblichiamo

Venerdì 10 maggio, alle ore 9.30, è convocata la conferenza stampa- presso la sede della sezione di Forza Italia – Tarquinia (Corso Vittorio Emanuele 30, Tarquinia) per presentare la lista di Forza Italia e Noi Moderati, che concorreranno insieme per il rinnovo della giunta comunale, per Alessandro Giulivi Sindaco.

“Una scelta che ricalca la decisione di presentare un unico simbolo per la tornata europea, e in linea con l’Intergruppo in Regione Lazio. Forza Italia e Noi Moderati sono due partiti che pur nelle differenze si ritrovano, nell’ambito del più ampio schieramento del centro destra, ad avere obiettivi politici comuni.

A Tarquinia come alla Pisana e nelle liste per la campagna elettorale in Europa ci presenteremo con lo stesso simbolo”.

Alla conferenza stampa interverranno i consiglieri regionali Giorgio Simeoni (FI) e Nazzareno Neri (NM), Manuel Catini (consigliere comunale di Tarquinia e vicecoordinatore provinciale di Forza Italia), Francesco Ciarlanti (commissario comunale di Forza Italia a Tarquinia), Alessandro Romoli (Segretario provinciale di Forza Italia – Viterbo), Cristina Volpe (commissario di Noi Moderati – Tarquinia) Marco Di Stefano (coordinatore regionale per il Lazio di Noi Moderati) e Alessandro Giulivi (Sindaco uscente di Tarquinia e candidato).