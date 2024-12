FOTOGALLERY: gli ultras del Tarquinia Calcio celebrano i 95 anni della società

Nella domenica in cui i campionati dilettantistici del territorio sono fermi – la decisione deriva dalla decisione della categoria arbitrale di non scendere in campo come segnale di protesta in seguito ai recenti episodi di violenza subiti – diamo spazio alle immagini della celebrazione che gli ultras del Tarquinia Calcio hanno riservato alla loro squadra del cuore in occasione, domenica scorsa, del 95esimo anniversario.

Tarquinia Calcio Football History – dalla cui pagina Facebook abbiamo preso le foto in galleria – e Ultras Legio Tarchuna con sciarpe, bengala, bandiere e naturalmente cori hanno sostenuto la squadra e esposto uno striscione celebrativo della ricorrenza.