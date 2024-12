Fotovoltaico a Montalto, l’amministrazione Socciarelli: “I progetti in corso portano tutti la firma di Luca Benni”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

«Abbiamo letto con stupore le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza riguardo l’ultimo consiglio comunale straordinario incentrato sugli impianti FER. Per questo, al fine di ripristinare la verità all’interno del dibattito, ci troviamo costretti a replicare». Così, in una nota, l’amministrazione comunale di Montalto di Castro.

«La problematica degli impianti in costruzione sul territorio del nostro Comune – spiegano – risale alla scorsa consiliatura, dove il consigliere Luca Benni era sia assessore all’Urbanistica che sindaco facente funzioni a seguito delle note vicende giudiziarie. Tutti gli impianti oggi in fase di costruzione sono stati autorizzati dall’amministrazione Benni, come i montaltesi potranno verificare dalla cartina da noi redatta ed allegata al presente comunicato stampa. La cosa se possibile più clamorosa è che lo stesso Benni, quello che ha approvato da sindaco i progetti, oggi chiede a noi di fare ciò che lui non ha fatto, ossia tutelare il territorio. Una mistificazione grave che dimostra, ancora una volta, lo stato confusionario in cui versa l’opposizione».

«Illudere i cittadini dicendo che i ricorsi al Tar bloccano gli impianti è scorretto poiché le autorizzazioni sono divenute definitive e, in ogni caso, questi ricorsi avrebbe dovuto farli l’allora sindaco Benni nei termini di legge conseguenti all’approvazione dei progetti. Invece, come dimostrano gli atti, alle conferenze dei servizi ha sempre espresso pareri favorevoli alla realizzazione di nuovi impianti. Ed è bene che i cittadini di Montalto sappiano che è stato proprio Benni ad autorizzare il passaggio dei cavidotti all’interno del paese nell’aprile 2022, pochi mesi prima delle elezioni. Oltre a creare enormi disagi ai montaltesi, la precedente amministrazione ha speso circa 200mila euro di misure compensative di una società energetica, in “eventi” a pochi mesi dalle elezioni, quando quei soldi sarebbero potuti essere utilizzati per delle opere utili alla collettività. Pertanto, invitiamo il consigliere Benni a ricordare le sciagurate azioni portate avanti quando era alla guida di questo ente, prima di sparare a zero contro chi sta tentando di rimediare alle sue decisioni scellerate».

«Intendiamo infine ricordare al consigliere Francesco Corniglia che, solo due anni fa, criticava e combatteva Benni per queste inefficienze. Mentre oggi, a dimostrazione della schizofrenia dell’opposizione, notiamo che ha assunto il ruolo di megafono dell’ex sindaco, in pieno stile banditore medievale. Siamo certi che i montaltesi non si faranno prendere per il naso dagli stratagemmi pieni di falsità e contraddizioni portati avanti dalla minoranza».