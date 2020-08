Fratelli d’Italia: domenica 9 agosto raccolta firme al Lido di Tarquinia

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Il circolo comunale di Fratelli d’Italia Tarquinia ha organizzato per domenica mattina 9 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 a Tarquinia Lido (Viale dei Tritoni), un banchetto di raccolta firme per mandare “a casa” il Governo PD e 5Stelle e chiedere elezioni subito.

L’iniziativa già svolta in moltissimi comuni il mese scorso è un ulteriore segnale dell’attività politica di Fratelli d’Italia durante il periodo estivo. Sono migliaia le firme raccolte in tutta Italia di cittadini stanchi che vogliono tornare alle urne ed avere un governo all’altezza della sfida che ci attende nei prossimi mesi. Quotidianamente raccogliamo adesioni al partito e coglieremo l’occasione per continuare anche il tesseramento per Fratelli d’Italia per l’anno 2020.

Fratelli d’Italia Tarquinia