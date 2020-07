Fratelli d’Italia Tarquinia: “Concluso positivamente il tesseramento 2020: prossimamente un gazebo per la consegna delle tessere”

Riceviamo da Valentina Paterna e Claudia Rossi e pubblichiamo

Anche a Tarquinia come ben facevano sperare i dati nazionali si e’ conclusa al 30 Giugno con molte adesioni la prima fase della campagna tesseramenti e non finisce qui, in quanto il 30 giugno era solo una scadenza che ci eravamo prefissati per valutare un primo, ottimo risultato: il tesseramento è ancora aperto per tutto il 2020 e nuove adesioni sono attese.

Grande entusiasmo della sezione di Tarquinia e dei tanti iscritti che nonostante questo periodo di isolamento e difficolta’ non hanno perso l’entusiasmo di contribuire a migliorare il nostro futuro. Tutto questo e’ stato anche il risultato di un grande lavoro fatto da un gruppo di persone di esperienza politica che si sono confrontati con i nuovi militanti su tante tematiche…..perche’ si sa che da un confronto corretto possono nascere solo cose buone !

Durante l’emergenza Covid-19 non ci siamo mai arresi e non ci tireremo indietro sui tanti ostacoli che si presenteranno perche’ e’ questa la politica che crea consensi e quella che ci appartiene.

Per andare incontro alle ulteriori richieste di tesseramento si e’ deciso di allestire un gazebo per la consegna delle tessere gia’ fatte e per l’adesione di nuovi tesserati; quindi vi aspettiamo numerosi e con tutte le vostre proposte per il bene della citta’ a questo nuovo appuntamento che ci siamo dati.

Il coordinatore

Valentina Paterna

e la responsabile del tesseramento Claudia Rossi ringraziano tutti i nuovi tesserati per la fiducia accordata.

Ricordiamo inoltre che per chi volesse informazioni puo’ contattare la responsabile al numero 366 2453113

Il Coordinatore

Valentina Paterna

La Responsabile del tesseramento

Claudia Rossi