Fratelli d’Italia Tarquinia protesta per l’arrivo dei profughi da mettere in quarantena

Fratelli d’Italia Tarquinia esprime forte preoccupazione e solidarietà agli amministratori locali per l’arrivo nella Tuscia di migranti potenzialmente infetti da Corona Virus. Infatti di notte è arrivato a Valentano un pullman di migranti poi trasferiti ad Orte e Proceno.

“Il Governo Nazionale e la Regione Lazio non hanno a cuore la salute dei cittadini della provincia di Viterbo, infatti continuano a far arrivare nella Tuscia persone potenzialmente infette, per essere messe in quarantena.

Negli scorsi mesi abbiamo assistito a immagini tragicomiche con cittadini costretti a rimanere in casa, inseguiti dalle forze dell’ordine, spiati da droni e telecamere. La popolazione italiana ha dimostrato grande intelligenza e maturità, rimanendo in casa e limitando gli spostamenti.

A fronte di questi enormi sacrifici, assistiamo oggi a sbarchi continui di stranieri provenienti da paesi flagellati dal Covid 19. La presenza di queste persone, potenzialmente infette, potrebbe vanificare gli sforzi degli amministratori pubblici e della popolazione italiana per limitare la diffusione del virus. Ha ragione la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni è urgentissimo un blocco navale, la chiusura delle frontiere terrestri e il rimpatrio”

