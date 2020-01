Fratelli d’Italia Tarquinia, Valentina Paterna nuova coordinatrice cittadina

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

È Valentina Paterna la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale Massimo Giampieri comunica la nomina di Valentina Paterna come coordinatrice locale del partito di Giorgia Meloni.

La scelta di mettere una donna come referente del circolo è stata una volontà unanime dei nostri iscritti che siamo sicuri porterà benefici all’intero movimento. Oggi con l’ufficializzazione di Valentina inizia una fase importante per la sezione di Tarquinia tanto che nelle prossime settimane sarà reso noto l’intero direttivo cittadino e le deleghe di responsabili dei dipartimenti che la stessa coordinatrice vorrà assegnare.

L’organizzazione del circolo è l’ennesima riprova che il partito, trascinato dalla nostra leader Giorgia Meloni, sta crescendo, si sta ampliando e si sta strutturando sul territorio di Tarquinia con l’obbiettivo di mettere in campo una serie continua di iniziative politiche e amministrative.

Il lavoro che stanno svolgendo il nostri consiglieri eletti, il supporto dei tanti amici che seguono la nostra attività è un segnale chiaro di vitalità e speranza per il futuro. Fratelli d’Italia Tarquinia vuole continuare a crescere così come lo dimostrano i sondaggi e i gradimenti nazionali e vuole farlo aprendosi anche a tutte quelle persone volenterose che vorranno condividere con noi idee e suggerimenti per la crescita e lo sviluppo della nostra Città. L’invito che sentiamo di rivolgere ai cittadini è quello di contattarci e di aderire alla nostra proposta politica, condividendo insieme un progetto dove al centro ci sono le persone, le idee e i programmi; a testimonianza di ciò la scelta di strutturarsi oggi, lontani da qualsiasi appuntamento elettorale.

Fratelli d’Italia Tarquinia