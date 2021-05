FriendsFest: quest’estate a Londra si potrà vivere un giorno nel mondo di Friends, l’icona delle sit com anni 90

FriendsFest sta tornando a Londra e permetterà a fan e curiosi di entrare nel mondo della più iconica delle sit com degli anni ’90.

Scattare un selfie al Central Perk, passare il tempo nell’appartamento di Monica o ricreare la famosa scena della sigla con la fontana sullo sfondo: tutte opportunità che arrivano a Clapham Common, nel sud di Londra, da venerdì 25 giugno per la prima tappa di un epico tour nel Regno Unito. E si potrà anche mettere le mani su alcuni oggetti molto ambiti della serie.

Naturalmente, i visitatori possono aspettarsi di trovare tutte le attrazioni più famose di FriendsFest, inclusi i set degli appartamenti del gruppo di amici a West Village, cimeli originali e altre nuove entusiasmanti esperienze. C’è anche un nuovissimo stand GIF con green screen dove si potrà creare le proprie personali GIF a tema Friends, inclusa l’interpretazione dell’iconico ballo della testa di tacchino o il famigerato ballo di Capodanno dei fratelli Geller.

Tutto questo, come detto, si svolge a Clapham Common, dove non mancheranno tonnellate di cibi e bevande a tema, dal buffet vegetariano di Phoebe alla cheesecake di Mama’s Little Bakery per dessert, da assaporare mentre si rivivono i classici momenti di Friends su uno schermo gigante o partecipando a un quiz interattivo culla sit com.

FriendsFest sarà Clapham Common dal 25 giugno all’11 luglio, dopodiché si sposterà a Bristol e Manchester, prima di un’ultima tappa a Milton Keynes questo agosto. I ticket per i precedenti Friendfest sono andati esauriti rapidamente, quindi per trascorrere la giornata nel mondo di Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, bisognerà essere veloci nel prenotare. I biglietti partono da £26.50 più spese di prevendita e possono essere acquistati a questo link.