Frontale tra furgone e auto stamani sulla Strada delle Grottelle a Marina Velka: tre feriti e traffico in tilt

È avvenuto questa mattina, intorno alle 8:30, un grave incidente lungo la strada comunale delle Grottelle – Pian di Spille, nel tratto in prossimità delle curve che costeggiano il ristorante “Lo Sperone”. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, un furgoncino di un noto mobilificio e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nell’estrazione dei feriti dalle lamiere dei veicoli coinvolti.

Tre persone coinvolte, tutte trasportate in ospedale

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente ha visto coinvolte tre persone, tutte tratte in salvo dalle squadre di emergenza intervenute sul luogo dello scontro, Vigili del Fuoco e 118. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le condizioni dei soggetti coinvolti non sono al momento note nel dettaglio.

Conseguenze pesanti sulla viabilità locale

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. Con la strada delle Grottelle bloccata, tutto il traffico in uscita e in entrata da Marina Velka e dai consorzi vicini si è riversato sulla parallela strada vicinale, che non risulta strutturalmente adeguata a sostenere un volume di veicoli così elevato. La situazione ha riportato l’attenzione sulla sicurezza del tratto in questione: i residenti rimasti bloccati nelle piccole strade rurali e vicinali parallele fanno presente che, soprattutto nel periodo estivo, appare evidente una importante criticità nella viabilità per la sotto dimensione delle strade e dei servizi di illuminazione.