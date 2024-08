Gabry Ponte ad Acquapendente il 17 agosto: prosegue la vendita dei biglietti

Prosegue a ritmo serrato la vendita dei biglietti per quella che si preannuncia come la serata clou di “R-Estate ad Acquapendente”. Questo evento estivo, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con varie realtà locali, vedrà protagonista Gabry Ponte sabato 17 agosto al Campo Boario (ore 22.00). Un imperdibile spettacolo dance per celebrare i 25 anni di una carriera costellata di successi, che lo ha consacrato come uno dei DJ italiani più celebri. Sarà uno show mozzafiato con grandi successi, hit recenti, tracce inedite, scenografie spettacolari, effetti speciali e visual.

La Carriera di Gabry Ponte

Gabry Ponte, noto per essere stato membro degli Eiffel 65, ha venduto tre milioni di copie dell’album “Europop” solo negli Stati Uniti. La hit “Blue (Da Ba Dee)”, singolo d’esordio del gruppo datato 1998, raggiunse il sesto posto nella classifica americana, un record per una canzone italiana dal 1962. Dopo l’esperienza con gli Eiffel 65, il DJ torinese ha intrapreso una brillante carriera solista, fondando la sua etichetta Dance and Love. Il suo palmares include oltre 3 miliardi di stream globali, più di 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 d’oro.

Informazioni e Prevendite

L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato dal Doma Gold Music. Le prevendite sono disponibili online sui circuiti Ticketitalia e Ticketone, oppure ad Acquapendente presso l’agenzia Aquesio Facile in Piazza Nazario Sauro 4 (tel. 340.8591793). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le info line: 347.5189092 – 327.0806106 o visitare il sito www.comuneacquapendente.it. Non dimenticate di seguire la pagina Facebook del Comune di Acquapendente per aggiornamenti.