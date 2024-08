Gabry Ponte e Sanremo Aquesiano per un agosto a tutta musica ad Acquapendente

Dopo i successi dei concerti del Banco del Mutuo Soccorso e di Manuela Villa, continuano gli appuntamenti di “R-Estate ad Acquapendente”, la rassegna estiva organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e altre realtà cittadine. Il programma estivo di Acquapendente si arricchisce di un evento imperdibile: sabato 17 agosto 2024, alle ore 22:00, il Campo Boario ospiterà uno spettacolo unico con Gabry Ponte, celebre DJ italiano, che festeggia 25 anni di carriera. Proveniente dalla tappa romana del suo tour, Gabry Ponte promette una serata memorabile con i suoi più grandi successi, hit recenti, tracce inedite e spettacolari effetti visivi e scenografie.

Gabry Ponte: una carriera di successi

Gabry Ponte, noto per essere stato parte degli Eiffel 65, gruppo che con l’album “Europop” ha venduto tre milioni di copie solo negli Stati Uniti, è pronto a far ballare Acquapendente. La hit “Blue (Da Ba Dee)”, uscita nel 1998, raggiunse il sesto posto nella classifica americana, un traguardo mai raggiunto da una canzone italiana dal 1962. Dopo l’esperienza con gli Eiffel 65, Gabry Ponte ha intrapreso una brillante carriera solista, fondando l’etichetta Dance and Love e accumulando oltre 3 miliardi di stream globali, più di 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 d’oro. L’evento è organizzato da Doma Gold Music, con il patrocinio del Comune di Acquapendente.

Sanremo Aquesiano e altri eventi

Il weekend non finisce qui: il 16 e 18 agosto, in Piazza Girolamo Fabrizio, torna il Sanremo Aquesiano, il format che permette ai talenti canori locali di esibirsi sul palco indossando i panni del loro artista preferito. Dopo il successo delle prime due edizioni, questo evento promosso dalla Pro Loco e dal Comune promette due serate di grande divertimento, dove i partecipanti, travestiti da icone della musica, daranno il meglio di sé. Le prevendite per il concerto di Gabry Ponte sono disponibili sui circuiti Ticketitalia e Ticketone, oppure presso l’agenzia Aquesio Facile in Piazza Nazario Sauro 4 ad Acquapendente. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.comuneacquapendente.it o seguite la pagina Facebook del Comune di Acquapendente.