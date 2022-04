“Gente in cammino, storie di donne uomini e dei”: secondo appuntamento per Museion al museo di Ischia di Castro

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 29 aprile appuntamento alle ore 17.00 al Museo civico archeologico ‘Pietro e Turiddo Lotti’ di Ischia di Castro per la seconda tappa di Museion.

Il pubblico potrà visitare in anteprima il museo in compagnia della direttrice Anna Laura, ed assistere subito dopo allo spettacolo Gente in cammino, storie di donne uomini e dei.

La messa in scena, a cura della compagnia grossetana Teatro Studio, prende le mosse dai testi di Erodoto e Teopompo, trovando suggestive ispirazioni nell’iconografia etrusca. Sarà possibile seguire gli attori in una esibizione all’interno del museo, per scoprire le tessere di un immenso mosaico, composto da impalpabili messaggi, che prendono forme ora definite ora incerte. Frammenti di narrazioni, intuizioni, invenzioni, questo è l’humus da cui nasce la performance, l’ipotesi sull’origine di un popolo, fra mito, storia ed immaginazione.

Adattamento e regia di Mario Fraschetti, in scena Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Luca Pierini, Mirio Tozzini e Caterina Rossi.

Per prenotazioni e informazioni:

L’Ape Regina Soc. Coop. ARL Telefono (anche WhatsApp): 388 8568841 Mail: eventi@laperegina.it

La partecipazione alle iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria, e sarà regolamentata in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19: obbligo di utilizzo di mascherine FFP2, possesso delle certificazioni da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).

Museion è parte del progetto “SIMULABO 6.0” ideato dal Sistema museale del lago di Bolsena e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2019. Per consultare il cartellone completo degli spettacoli:/www.simulabo.it/eventi-simulabo/il-cartellone-degli-eventi-di-museion-2022