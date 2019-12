“Giallo Lestra”: venerdì 20 dicembre a Tarquinia appuntamento con Alessandro Maurizi

Riceviamo e pubblichiamo

Terzo ed ultimo incontro per la rassegna “Giallo Lestra”, organizzata dall’associazione cultura “La Lestra”. Venerdì 20 dicembre alle ore 17.00 l’ultimo incontro con Alessandro Maurizi che presenta Castigliego e i tormenti del Papa edito Frilli a conclusione brindisi finale. L’appuntamento è nella sala della biblioteca comunale. Dopo Roma e i figli del male, Maurizi, Ispettore della Questura di Viterbo, nativo di Tuscania, continua le sue indagini con Manuel Castigliego nei meandri del Vaticano tra luci ed ombre. Introduce il presidente della Lestra Angelo Centini, presenta Anna Maria Vinci, letture di Manuela Nardella, Lina De Riu, Anna Jacopucci, Marilena De Cao, Mina Gioiosi. “Giallo Lestra è una interessante manifestazione , una rassegna che mancava a Tarquinia – riferisce il presidente della Lestra Angelo Centini – e che verrà riproposta anche nel periodo estivo nel suggestivo scenario di Fontana Nuova nei locali dell’ ex Mattatoio. Ringrazio per conto dell’associazione tutti i lettori di brani , gli autori e la prof. Anna Maria Vinci per il coordinamento e per la presentazione degli autori, che si sono dimostrati alquanto autorevoli e preparati a rispondere alle tante domande del pubblico”. “Infine – conclude Centini – ringrazio tutti coloro che sono stati sempre presenti alla rassegna e l’amministrazione comunale per il patrocinio dato e per l’uso delle sale della Biblioteca comunale. Un grazie di cuore al personale della Biblioteca per la gentilezza e disponibilità offerta alla Associazione”.