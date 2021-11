Giokeria: al via a San Martino al Cimino il Festival del Gioco a Palazzo Doria Pamphilj

Riceviamo e pubblichiamo

Al via Giokeria, il grande festival del Gioco organizzato dall’associazione La Tana degli Orchi, a San Martino al Cimino, all’interno di Palazzo Doria Pamphilj, nell’ambito di Itinerario Giovani, e per il circuito “Città in Gioco”, a cui il Comune di Viterbo aderisce con la manifestazione Ludika 1243. L’evento, patrocinato dal Comune di Viterbo, in programma dal 5 al 7 novembre con ingresso gratuito, prevede numerose iniziative. Si inizia domani 5 novembre, a partire dalle ore 15. I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati nel pomeriggio di ieri a Palazzo dei Priori da Serenella Bovi, responsabile eventi de La Tana degli Orchi, alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena e dell’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis. “Giocando si torna un po’ bambini – ha detto il sindaco Arena in apertura del suo intervento –. A qualsiasi età hai sempre la stessa sensazione. Ringrazio gli organizzatori per questa iniziativa, rivolta a tutti, piccoli e adulti. Finalmente ritroviamo bellissimi appuntamenti, sospesi durante il periodo della pandemia. Si può tornare a vivere gli eventi, partecipando attivamente e fisicamente. E questa tre giorni è una bella occasione per riscoprire abilità e passioni, in un luogo prestigioso come il Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino”. “Ringrazio l’associazione La Tana degli Orchi per il lavoro che porta avanti da quasi trent’anni sul nostro territorio, coinvolgendo tantissime realtà del mondo ludico – ha sottolineato l’assessore De Carolis -. Un lavoro che non si è mai fermato, neppure nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle. Giokeria, il grande Festival del gioco, in passato inserito all’interno di Ludika, sono certo attirerà molte persone, sia tra i partecipanti, appassionati e non delle varie attività, sia tra il pubblico più o meno curioso, che oltre a seguire i giochi, sceglierà di fare una passeggiata nello storico borgo di San Martino”.

“Giokeria – ha spiegato Serenella Bovi – è una manifestazione incentrata sulla cultura del “buon gioco” come esperienza di crescita e di aggregazione a tutti i livelli, con iniziative legate alla diffusione del gioco da tavolo, di ruolo, di miniature e tradizionali, con una attività ricreativa, ma allo stesso modo educativa, dove obiettivi e “regole rigorosamente definite” mettono a confronto le abilità relative alle regole del vivere collettivo, gestire le competizioni, la vittoria e anche il fallimento, affinché proprio “il gioco” possa divenire un “luogo” per le buone pratiche, un luogo di interazione e di integrazione nel rispetto delle differenze di genere, di cultura, di condizione psico-fisica. L’evento a Palazzo Doria Pamphilj sarà gratuito, come nel nostro stile – ha aggiunto la responsabile eventi de La Tana degli Orchi – perché tutti devono poter partecipare. Consigliamo la prenotazione per i tornei, mentre per visitare, assistere e giocare basta il green pass. Abbiamo organizzato iniziative per ogni età e generi, con giochi da tavolo e di ruolo dal vivo, i nostri maestri ludici saranno pronti a spiegare regole e scenari. Tra gli appuntamenti speciali molti tornei, Ludika Master, Warhammer 40k a coppie, Old school magic, Root, mentre domenica è previsto il torneo nazionale di A. Song of ice and fire, mutuato dalla famosa serie de Il Trono di spade, con iscrizioni già chiuse. I visitatori potranno comunque provare il gioco nelle dimostrazioni previste nei due giorni precedenti. Sottolineo la bellezza degli scenari, spesso vere e proprie opere d’arte, con campi e personaggi in miniatura dipinti a mano. Torna inoltre l’appuntamento con Gioco e storia, già presentato in passato nelle scuole e in altre manifestazioni, con scenari di battaglie reali avvenute nel passato, una medievale, una della seconda guerra mondiale e una sui samurai, con possibilità di rigiocare la battaglia stessa. Invitiamo tutti a partecipare, da 0 a 99 anni e a visitare il sito www.latanadegliorchi.it per informazioni e prenotazioni”.

L’associazione La Tana degli Orchi ha sede a Viterbo e da 27 anni opera sul territorio locale e nazionale attraverso le diverse iniziative organizzate, tra cui, appunto, Giokeria. Il grande Festival del Gioco osserverà il seguente orario: venerdì dalle 15 alle 20, sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 20. Ingresso libero con green pass fino a esaurimento posti. Ulteriori info e prenotazioni: 380 2929483 – 347 8709572 – info@ludika.it . www.latanadegliorchi.it – www.regione.lazio.it/palazzodoriapamphilj .

GIOKERIA. Il grande Festival del Gioco. Ecco il programma

Dal 5 al 7 novembre Palazzo Doria Pamphilj – San Martino al Cimino

“Che sia da tavolo, di ruolo, di miniature, di tradizione, portate con voi la voglia di giocare che a tutto il resto pensiamo noi”

Tutti i giorni a Giokeria:

Gioco Ergo Sum: vieni a giocare nella nostra fantastica Ludoteca dove troverai i grandi classici assieme a tutte le novità che hanno fatto crescere “il gioco da tavolo” nel mondo e che potrai provare sotto la guida dei nostri sapienti consulenti ludici

Elish: la più longeva auto-produzione ludica italiana di gioco di ruolo narrativo che con il sistema delle “Marvan Rules” e la filosofia del “Dado bianco” ancora dopo trent’anni di sperimentazione e partite, continua a ricreare un approccio al gioco libero, fantasioso e creativo, privilegiando la teatralità ed il racconto rispetto a rigide forme regolistiche

Il Mondo ancestrale: associazione di gioco di ruolo dal vivo – Come vivere un’esperienza unica nel suo genere in prima persona in un mondo fantastico? Vieni a scoprire come… Entra nei panni del tuo personaggio dei sogni e metti alla prova il tuo coraggio… cosa aspetti?

Dimostrative di A Song of Ice and Fire: vivi in prima persona attraverso battaglie epiche con le miniature la famosissima saga letteraria e televisiva per la conquista de Il Trono di Spade

Giochi tradizionali di legno: metti alla prova le tue abilità, sfida i tuoi amici, nei più antichi giochi di piazza e di festa di tutti i tempi

Appuntamenti speciali

Accademia della Croce Scarlatta: avventure infinite di gioco di ruolo dal vivo in una ambientazione storica/fantasy dedicata in particolar modo anche ai più piccoli (venerdi pomeriggio e sabato mattina)

Gdr Viterbium: tavoli dimostrativi e sessioni di gioco di ruolo su prenotazione

Battle Master: epiche battaglie al tavolo per bambini e bambine per l’avvicinamento ai giochi di miniature

Scenario Hero Quest: Il capostipite dei “Dungeon Crawler” direttamente dagli anni 90. Mostri, trappole e trabocchetti con la tua personale Compagnia di ventura

Rudis: il nuovo wargame in ambientazione storica per miniature in 28 mm, dal 220 A:C: al 476 D.C. con un sistema di gioco adatto a ricreare epiche battaglie, anche per chi non ha mai giocato ad un wargame – a cura del suo creatore Fabio Lecci

Giocare con la Storia:

Presentazione dello scenario “Nagashino 28 giugno 1575 – Il tramonto dei Samurai” la celebre battaglia celebrata anche dal regista Akira Kurosawa nel film “Kagemusha, l’ombra del guerriero”

Presentazione dello scenario “Berlino 1945 – la caduta”, rivivere in gioco a suon di dadi la conquista della capitale tedesca come l’atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale in Europa – regolamento Operation Overlord di Massimo Torriani

Presentazione dello scenario “Fornovo: 6 luglio 1495”, rivivere in gioco a suon di dadi una delle Guerre d’Italia più sanguinose “onde che a Carlo re di Francia fu lecito pigliar l’Italia col gesso” – regolamento Centuria di Massimo Torriani

Sabato dalle ore 10.00: Ludika Master seconda edizione: Torna il torneo multigioco della Città di Viterbo, con un parco titoli aggiornato, e la collaborazione con il Premio “Gioco dell’Anno” di Lucca Comics & Game. Per tutta la giornata le squadre si sfideranno a grandi titoli ormai annoverati tra i Classici del Gioco da Tavolo

Sabato dalle ore 10.30: Torneo a coppie di Warhammer 40k: il gioco di oscure battaglie epico-futuristiche con miniature fantasy fra i più famosi al mondo

Sabato dalle ore 16.00: Torneo Old School Magic – 1 ed “Throne of Bone” : prendete un palazzo molto “old”, metteteci dentro il più famoso e ancora attuale Gioco di Carte Collezionabili in una delle sue molteplici incarnazioni “classiche” e preparatevi a battagliare

Sabato dalle 20.00 alle 23.00 Orc vs Boar: La serata giusta per affrontare i cosiddetti “cinghiali”. Giochi dal regolamento complesso e dalla durata spesso proibitiva per i frenetici standard moderni, intavolati con tutta la calma che meritano questi capolavori.

Domenica dalle ore 9,30: Torneo Nazionale di A Song of Ice and Fire –

prima edizione: Scontri epici fra tutte le armate per la conquista de Il Trono di Spade

Domenica dalle ore 10.00 Torneo di Root: il gioco che ha fatto dell’asimmetria la sua bandiera. Scontri epici in una foresta da fiaba, per decidere chi avrà la supremazia del bosco.