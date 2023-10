Giornata del Contemporaneo, sabato 7 ottobre l’opportunità di visite guidate alla Collezione Peruzzi a Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 7 ottobre 2023 torna la Giornata del Contemporaneo: i 24 musei AMACI e circa 1.000 realtà in tutta Italia apriranno per il diciannovesimo anno gratuitamente le loro porte con mostre, eventi, laboratori in presenza e online per accogliere e coinvolgere il grande pubblico.

La Casa Museo della Collezione Peruzzi di Tarquinia, la più importante raccolta di opere seriali dell’arte italiana contemporanea, effettuerà due visite guidate della Collezione alle ore 11 e alle ore 17 (prenotazione via email a collezioneperuzzi@collezioneperuzzi.it).